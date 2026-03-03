Tiếng súng chỉ thiên vây ráp sới gà trong rừng cao su 03/03/2026 10:42

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá một sới gà quy mô lớn tại khu vực phường Hòa Lợi, tạm giữ Lê Văn Tuấn cùng hơn 40 người.

Video: Tiếng súng chỉ thiên triệt phá sới gà trong rừng cao su

Ngày 2-3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM tạm giữ Lê Văn Tuấn, Phạm Thành Nhịnh, Trịnh Linh Dương cùng hơn 40 người để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nhóm này lập sới gà tại các bãi đất trống trong rừng cao su ven khu dân cư phường Hòa Lợi. Để qua mặt cơ quan chức năng, các nghi phạm liên tục thay đổi địa điểm, bố trí người cảnh giới và cung cấp cơm nước tại chỗ.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 độ gà, mức ăn thua thấp nhất từ 10 triệu đồng, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng.