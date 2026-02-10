Một thanh niên ở Huế đánh bạc qua mạng có tổng giao dịch 39 tỉ đồng 10/02/2026 17:18

(PLO)- Trong số 16 người ở Huế bị khởi tố hành vi đánh bạc, có nam thanh niên thực hiện các giao dịch đặt cược lên đến 39 tỉ đồng.

Ngày 10-2, Phòng An ninh mạng- phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can 16 người về hành vi đánh bạc.

Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc.

Theo Phòng An ninh mạng- phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế, đơn vị phát hiện nhiều trang web cá cược trực tuyến có trụ sở ở nước ngoài hoạt động đánh bạc trái phép trên không gian mạng với phương thức tinh vi, thu hút số lượng lớn người tham gia với số tiền giao dịch rất lớn.

Các trang cá cược này lợi dụng mạng internet để tiếp cận, lôi kéo người chơi thông qua hình thức quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín; phát tán các đường link truy cập kèm theo những lời mời gọi như "chơi thử miễn phí", "hoàn tiền, thưởng lớn", "nạp ít - thắng nhiều".

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định nhóm người này sử dụng điện thoại di động, tài khoản ngân hàng cá nhân để tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao… với số lượt giao dịch lớn.

Trong đó, có trường hợp lên đến hàng chục nghìn lượt đặt cược với tổng tang số đánh bạc hơn 41 tỉ đồng trong vòng một tháng. Riêng PTA (32 tuổi, ngụ phường An Cựu, TP Huế) đánh bạc lên đến 39 tỉ đồng.