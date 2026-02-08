Sa vào đánh bạc online, thiếu niên 17 tuổi bị khởi tố 08/02/2026 23:12

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can, bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi vì tham gia đánh bạc qua mạng với tổng số tiền hơn 32 triệu đồng.

Ngày 8-2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam CTD (17 tuổi, xã Tân Thành) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo đó, ngày 12-1, Công an xã Tân Thành đã phát hiện 1 trường hợp có hành vi đánh bạc trái phép trên không gian mạng. Người này được xác định là D. Qua xác minh ban đầu, D đã sử dụng điện thoại di động tham gia đánh bạc dưới hình thức “Tài Xỉu” và “Tài Xỉu MD5” trên ứng dụng HIT.CLUB, với tổng số tiền dùng để đánh bạc là hơn 32 triệu đồng.

Cơ quan công an làm việc với CTD.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an xã Tân Thành đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 5-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam D về tội đánh bạc.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động cờ bạc dưới mọi hình thức. Đặc biệt là cờ bạc trên không gian mạng, nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật và những hệ lụy tiêu cực đối với bản thân, gia đình và xã hội.