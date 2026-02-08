Triệt phá đường dây buôn bán 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu Chanel, Burberry, Versace... 08/02/2026 18:14

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn bán trên không gian mạng hơn 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu Chanel, Burberry, Versace...trị giá 10 tỉ đồng dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã xác lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn trên không gian mạng. Đây là chiến công nằm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng loạt đột kích các kho hàng giả tại nhiều địa bàn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng PC03 phát hiện 1 nhóm người có biểu hiện nghi vấn buôn bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc thông qua các nền tảng mạng xã hội. Sau khi xác lập chuyên án, nhiều tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.

Công an khởi tố, bắt giam 4 người liên quan để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng đã kiểm tra kho hàng trên đường số 8, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ) do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ. Cùng thời điểm, 1 tổ công tác khác ập vào kiểm tra 2 kho hàng trên đường số 21 và đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ) do Lê Thị Hoài Hiệp quản lý.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn khám xét căn nhà không số tại đường 53, phường An Hội Tây (quận Gò Vấp cũ) do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.

Công an kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hóa là nước hoa bị làm giả. Ảnh: CA

Tại các địa điểm này, Công an TP.HCM đã bắt giữ bốn người gồm: Lê Thị Kim Tuyến (36 tuổi), Lê Thị Hoài Hiệp (35 tuổi), Nguyễn Thị Thúy Hiền (32 tuổi) và Thái Vĩ Khương (39 tuổi), cả ba đều có quê quán tại tỉnh Gia Lai.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng cực lớn mỹ phẩm giả. Nhóm này khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tung ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu xa xỉ như: Chanel, BVL, Versace, Burberry, Tomford, Dolce & Gabbana…

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tổng giá trị hàng hóa nếu tính theo giá trị hàng thật lên đến khoảng 10 tỉ đồng. Việc buôn bán này đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng và quyền lợi của các chủ sở hữu nhãn hiệu.

Nguy hại về sức khỏe khi sử dụng mỹ phẩm giả

Theo Cơ quan CSĐT, các sản phẩm mỹ phẩm giả trong đường dây này hoàn toàn không qua kiểm định chất lượng. Việc người dân sử dụng nước hoa, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trong thời gian dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Công an kiểm tra các địa điểm kinh doanh, buôn bán hàng giả. Ảnh: CA

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người trên để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả. Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng để xử lý triệt để các mắt xích liên quan trong đường dây này.

Công an TP.HCM nhận định, càng gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu mua sắm của người dân trên không gian mạng càng tăng cao. Lợi dụng điều này, nhiều nhóm lợi dụng các sàn thương mại điện tử để trà trộn mỹ phẩm giả, hàng hóa kém chất lượng nhằm trục lợi.

Các chai nước hoa giả nhiều thương hiệu lớn có mẫu mã bên ngoài giống với sản phẩm thật. Ảnh: CA

Phòng PC03 khuyến cáo người tiêu dùng cần thay đổi thói quen lựa chọn hàng hóa, không nên ham rẻ mà mua các sản phẩm trôi nổi.

Khi mua sắm trên mạng, người dân chỉ nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng tại các cửa hàng uy tín. Đối với các chủ gian hàng thương mại điện tử, cần cam kết không kinh doanh hàng giả và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.