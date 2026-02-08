Công an An Giang bắt bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn tại TP.HCM 08/02/2026 16:43

(PLO)- Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ bị can Thanh, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản khi đang lẩn trốn ở TP.HCM; còn bị can Muội bị bắt khi vừa trở về địa phương.

Ngày 8-2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho hay đơn vị vừa bắt và di lý 2 bị can bị truy nã về địa phương để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công an đã phát hiện, bắt giữ bị can Nguyễn Châu Thanh (18 tuổi, quê quán xã Bình Thạnh Đông). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản khi đang lẩn trốn tại TP.HCM (khu vực tỉnh Bình Dương cũ).

Bị can Nguyễn Châu Thanh bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Ảnh: TT

Theo hồ sơ, bà NTTV có nợ Nguyễn Văn Bình 442 triệu đồng, nhưng bà V cứ hứa hẹn, không trả. Đầu tháng 6-2025, Bình rủ Thanh, cùng với Võ Minh Nhựt, Lữ Thị Ngọc Quí, Huỳnh Trung Kiên đến tìm bà V đòi tiền nợ.

Tại đây, nhóm của Thanh đã gây thương tích và chiếm đoạt chiếc xe; đồng thời, đưa hai vợ chồng bà V về giữ trái pháp luật tại một căn nhà ở xã Bình Thạnh Đông.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố các bị can Bình, Thanh, Nhựt, Kiên và Quí để điều tra tội bắt, giữ người trái pháp luật và tội cướp tài sản. Trong đó, Công an đã bắt tạm giam Bình, Thanh, Nhựt, Kiên và cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Quí.

Khi thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, Thanh đã trốn khỏi địa phương. Đến đầu tháng 12-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thanh.

Sau thời gian lẩn trốn, tối ngày 7-2, Thanh đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM).

Trước đó, ngày 6-2, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ bị can Danh Muội (43 tuổi, quê quán xã An Biên), bị truy nã về tội đánh bạc khi vừa quay về địa phương.

Bị can Danh Muội bị Công an bắt giữ khi vừa trở về địa phương. Ảnh: TT

Theo hồ sơ, chiều 9-7-2021, Muội cùng hàng chục người khác đang đánh bạc ăn thua bằng tiền tại một căn nhà ở thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang (nay là xã An Biên, tỉnh An Giang).

Trong lúc đang sát phạt, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang cùng. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc dưới hình thức chơi bông vụ, hơn 5 triệu đồng và nhiều người liên quan.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Muội.

Tuy nhiên, Muội đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 12-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Muội về tội đánh bạc.