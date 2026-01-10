Truy nã nữ kế toán trong vụ án tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng 10/01/2026 17:41

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng truy nã Nguyễn Thị Vân Anh, đồng thời truy tìm ba người Trung Quốc liên quan đến phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng.

Ngày 10-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng ở 180 Trần Phú, phường Hải Châu.

Theo Công an TP Đà Nẵng, tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 3 của vụ án, ngày 6-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại phòng khám nêu trên.

Nguyễn Thị Vân Anh bị Công an TP Đà Nẵng truy nã. Ảnh: CA

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Vân Anh (31 tuổi, ngụ xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn), kế toán của phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng, giữ vai trò trực tiếp thực hiện và giúp sức trong việc quản lý sổ sách kế toán trái quy định, hợp thức hóa các khoản thu – chi bất hợp pháp.

Vân Anh đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán, cố ý bỏ ngoài sổ sách doanh thu thực tế, gây thiệt hại bước đầu cho cơ quan thuế hơn 3,9 tỉ đồng.

Hiện nay, Nguyễn Thị Vân Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Song song đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung truy tìm, xác minh những người Trung Quốc gồm Gu Shiping, Zhang Xue Qin, Li Hai Xia có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại phòng khám.

Bước đầu, công an xác định ba người này có dấu hiệu tham gia hoạt động trái pháp luật, tổ chức khám chữa bệnh không đúng quy định, chi phối tài chính và lợi dụng người Việt Nam đứng tên để che giấu hành vi vi phạm.