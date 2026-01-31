Công an TP.HCM tìm thân nhân nạn nhân tử vong, túi quần có số 233 31/01/2026 06:16

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ một người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Bình Lợi Trung.

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, TP.HCM.

Thi thể người đàn ông tử vong trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, TP.HCM. Ảnh: CA



Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 16-12-2025, ông Nguyễn Văn Chúc phát hiện một thi thể đang trôi trên đoạn sông phía sau chùa Diệu Pháp (địa chỉ 106/47/9 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM). Lo sợ thi thể trôi mất, ông Chúc dùng ghe kéo vào gần cổng sau của chùa và trình báo công an phường.

Nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần dài kaki màu vàng nhạt, trong túi quần sau có số 233, bên trong mặc quần đùi thun đen. Ảnh: CA

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp Phòng PC01, PC09 Công an TP.HCM cùng Viện KSND khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua ghi nhận, nạn nhân là nam giới, chưa rõ nhân thân, tử vong dưới sông.

Nạn nhân cao khoảng 1,69 m, thể trạng trung bình, mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần dài kaki màu vàng nhạt, trên túi quần sau có số 233, bên trong mặc quần đùi thun đen. Thi thể đang trong tình trạng trương to, phân hủy.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân của nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, liên hệ ông Nguyễn Thanh Duy, điều tra viên Phòng PC01, Công an TP.HCM qua số điện thoại 0903784397; địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM để phối hợp giải quyết.