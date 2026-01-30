TP.HCM: Công an phường phát hiện đối tượng bị truy tìm khi kiểm tra hành chính 30/01/2026 15:58

(PLO)- Trong quá trình thực hiện cao điểm “50 ngày đêm”, Công an phường Tân Hưng, TP.HCM đã phát hiện, mời làm việc nam thanh niên có lệnh truy tìm đang lẩn trốn trên địa bàn.

Ngày 30-1, Công an phường Tân Hưng, TP.HCM cho biết đơn vị vừa phát hiện một nam thanh niên đang có lệnh truy tìm thông qua công tác kiểm tra hành chính trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra hành chính theo kế hoạch, Công an phường Tân Hưng kịp thời phát hiện người đang bị truy tìm, đưa về trụ sở để làm việc. Ảnh: CA

Theo đó, sáng cùng ngày, tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Hưng rà soát, kiểm tra hành chính theo kế hoạch thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện lo lắng, né tránh.

Tại thời điểm kiểm tra hành chính lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác gồm các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Hưng đã tiến hành xác minh nhân thân người này.

Qua tra cứu thông tin nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đây là TQH (30 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP.HCM). H là người đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy tìm vào ngày 29-9-2025, liên quan đến vụ án đánh bạc đang được thụ lý.

TQH (30 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP.HCM) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Công an phường Tân Hưng đã mời nam thanh niên về trụ sở làm việc, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện người bị truy tìm cho thấy hiệu quả công tác quản lý cư trú, tinh thần chủ động của lực lượng Công an phường Tân Hưng trong đợt cao điểm giáp Tết Nguyên đán.