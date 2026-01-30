CSGT TP.HCM xử lý xe cào cào mini tự chế tại công viên phường Bến Cát 30/01/2026 12:37

(PLO)- Trước tình trạng xe điện, xe cào cào mini tự chế hoạt động tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực Quảng trường 30/4, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã tham mưu chính quyền địa phương vào cuộc xử lý dứt điểm.

Thời gian qua, tại khu vực Quảng trường 30/4, phường Bến Cát, tình trạng xe điện, xe cào cào mini tự chế hoạt động tự phát diễn biến phức tạp. Tình trạng này gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT), ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Xe điện tự chế được người dân sử dụng, cho thuê hoạt động tự phát tại khu vực công viên phường Bến Cát, thậm chí di chuyển ra đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây cản trở các phương tiện lưu thông. Ảnh: PC08

Qua nắm tình hình địa bàn, Trạm CSGT Quốc lộ 13 thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phát hiện một số cá nhân tổ chức cho thuê xe điện, xe cào cào mini tự chế công cộng. Các phương tiện này không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không đăng ký và không đủ điều kiện tham gia giao thông nhưng vẫn hoạt động.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp còn kéo, đẩy phương tiện tự chế bằng xe máy, di chuyển ra đường giao thông. Hành vi này gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt đối với trẻ em.

Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã tham mưu, kiến nghị UBND phường Bến Cát chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh xe điện, xe cào cào mini tự chế tại khu vực Quảng trường 30/4.

Lực lượng CSGT phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý tình trạng xe điện, xe cào cào mini tự chế hoạt động tại khu vực công viên, kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PC08

Với sự vào cuộc quyết liệt, đến nay hoạt động xe tự chế tại đây không còn diễn ra. Tình trạng lấn chiếm không gian công cộng hay phương tiện tự chế tràn ra đường giao thông đã được chấm dứt.

Thời gian tới, Trạm CSGT Quốc lộ 13 mong nhận được sự phối hợp của người dân trong việc phản ánh các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Người dân có thể liên hệ số điện thoại 0899.056.668 để phản ánh thông tin.