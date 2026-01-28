Bắt giữ 2 người, thu giữ hơn 330g ma túy tại phường Tân Hưng 28/01/2026 17:45

(PLO)- Trong quá trình tuần tra cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Tân Hưng, TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ hai người nghi liên quan đến ma túy, thu giữ tang vật.

Ngày 28-1, Công an phường Tân Hưng, TP.HCM cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ bắt giữ hai người nghi liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 330g ma túy các loại trên địa bàn.

Lực lượng Công an phường Tân Hưng kiểm tra, khống chế đối tượng nghi liên quan đến ma túy. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 10 giờ 50 phút ngày 20-1, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Tân Hưng tổ chức tuần tra theo Kế hoạch số 104/CAP trên tuyến đường Phạm Văn Nghị. Khi đến trước nhà số 93 Phạm Văn Nghị, lực lượng chức năng phát hiện hai người có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Tang vật hơn 330g ma túy các loại bị lực lượng Công an phường Tân Hưng thu giữ. Ảnh: CA

Trong quá trình kiểm tra, Trần Quốc Kiều bất ngờ bỏ chạy. Thượng úy Đỗ Hùng Kiệt đã truy đuổi và khống chế tại khu vực Hưng Phước 3. Cùng lúc, Thượng úy Đào Mạnh Hùng khống chế nam thanh niên còn lại, bảo đảm an toàn cho tổ công tác và người dân xung quanh.

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 296,653g methamphetamine và 35,12g heroin, tổng khối lượng 331,773g. Tang vật được xác định theo kết luận giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), Công an TP.HCM.

Hai nam thanh niên cùng tang vật ma túy bị Công an phường Tân Hưng bắt giữ. Ảnh: CA

Công an phường Tân Hưng đang lập hồ sơ, bàn giao người và tang vật cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.