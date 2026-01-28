Cháy lớn bãi cỏ gần khu nghĩa địa, khói bốc cao hàng chục mét 28/01/2026 14:43

(PLO)- Đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại bãi cỏ trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Hòa, TP.HCM, khói bốc cao hàng chục mét.

Chiều 28-1, vụ cháy lớn xảy ra tại bãi cỏ trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Hòa, TP.HCM, khói bốc cao hàng chục mét khiến người dân quanh khu vực hoảng hốt.

Cháy lớn bãi cỏ gần khu nghĩa địa, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi cỏ rộng hàng trăm mét vuông nằm gần khu vực nghĩa địa trên đường Bùi Hữu Nghĩa. Do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh, đám cháy nhanh chóng lan rộng, kèm theo khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân sống xung quanh đã dùng nước và các vật dụng sẵn có để dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa tiếp tục lan nhanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận.

Khu vực cỏ khô, thoáng gió nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Ảnh cắt từ clip

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 30, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực, triển khai các phương án dập lửa, ngăn chặn cháy lan.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.