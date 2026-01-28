Clip ghi cảnh xe đầu kéo chèn ép ô tô 7 chỗ trên đường Đỗ Mười 28/01/2026 06:27

Ngày 28-1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, mời tài xế xe đầu kéo liên quan clip lan truyền trên mạng xã hội về hành vi chuyển làn, chèn ép ô tô.

Clip xe đầu kéo chuyển làn, chèn ép ô tô trên đường Đỗ Mười.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc liên tục chuyển làn, chèn ép một ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Đỗ Mười.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 25-1.

Theo hình ảnh từ clip, xe đầu kéo mang biển số 50RM-064… lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng từ vòng xoay cầu vượt Bình Phước về vòng xoay An Lạc. Khi đến gần khu vực cầu vượt An Sương, phương tiện này nhiều lần chuyển làn đột ngột, chèn ép ô tô 7 chỗ đi cùng chiều.

Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của ô tô 7 chỗ ghi lại. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của tài xế xe đầu kéo rất nguy hiểm, nhất là trên tuyến đường có mật độ phương tiện cao.

Trao đổi với PV, anh NMH (tài xế ô tô 7 chỗ) cho biết thời điểm đó anh đang chở con đi học. Khi anh bật đèn tín hiệu xin vượt để rẽ vào đường Lê Quang Đạo thì bị tài xế xe đầu kéo chèn ép liên tiếp hai lần, buộc anh phải giảm tốc để tránh va chạm.

Đại diện Phòng PC08 cho biết đang phối hợp với Đội CSGT An Sương mời tài xế xe đầu kéo lên làm việc để làm rõ, xử lý theo quy định.