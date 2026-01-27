Khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí 27/01/2026 17:58

(PLO)- Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại TP.HCM tổ chức lễ khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí nhân kỷ niệm 173 năm ngày sinh của ông.

Chiều 27-1, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại TP.HCM long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, nhân kỷ niệm 173 năm ngày sinh của ông (28-1-1853 – 28-1-2026).

Tượng đặt tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Cuba, địa chỉ 45 đường Phùng Khắc Khoan, phường Tân Định, TP.HCM

Khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí. Ảnh: PHẠM HẢI

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM, cùng đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức hữu nghị Việt Nam – Cuba, cộng đồng người Cuba đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ariadne Feo Labrada cho biết việc khánh thành tượng José Martí tại TP.HCM đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh của ông mang ý nghĩa lịch sử và tinh thần sâu sắc.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM, phát biểu tại lễ khánh thành tượng José Martí, nhân kỷ niệm 173 năm ngày sinh của ông. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo bà, José Martí là nhà tư tưởng lớn, anh hùng dân tộc Cuba, người để lại di sản to lớn về trí tuệ, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc không chỉ cho Cuba mà còn cho khu vực Mỹ Latin và thế giới.

Bà Ariadne Feo Labrada nhấn mạnh, Việt Nam luôn là người bạn thủy chung, son sắt của Cuba. Chính vì vậy, trên bức tượng bán thân José Martí có khắc câu nói nổi tiếng của ông: “Không thể làm nên những điều vĩ đại nếu không có những người bạn vĩ đại”.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định việc đặt tượng chân dung José Martí tại TP.HCM là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ tôn vinh một nhân cách lớn của Cuba mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống, gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Cuba.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, từ cuối thế kỷ XIX, khi cả hai dân tộc còn đang đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, José Martí đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam thông qua các bài viết ca ngợi con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Những giá trị đó đã góp phần đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị thủy chung giữa hai nước cho đến ngày nay.

Lãnh đạo TP.HCM và Tổng Lãnh sự Cuba thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Cuba ở địa chỉ 45 đường Phùng Khắc Khoan, phường Tân Định, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau phần phát biểu, các đại biểu đã tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí.

Tham gia nghi thức có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM; ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM; ông Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân và bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TP.HCM.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí sau nghi thức khánh thành tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình đoàn kết, thể hiện sự trân trọng của chính quyền và nhân dân TP.HCM đối với những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM, bên lề lễ khánh thành tượng José Martí. Ảnh: PHẠM HẢI