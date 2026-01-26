Lãnh đạo TP.HCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Kim Chi 26/01/2026 13:50

Sáng 26-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho bà Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1930, ngụ TP.HCM) đảng viên 80 năm tuổi Đảng, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc trao Huy hiệu Đảng tại nhà đối với các đảng viên cao tuổi.

Lãnh đạo TP.HCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển. Ảnh: PHẠM HẢI

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa; Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện 175 cùng đại diện các ban, ngành địa phương.

Dấu mốc 80 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Chi. Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến bền bỉ của bà Chi trong suốt quá trình tham gia cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đảng viên Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: PHẠM HẢI

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc bà Chi luôn dồi dào sức khỏe, sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu; đồng thời mong muốn các thế hệ trong gia đình tiếp nối truyền thống cách mạng, đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: PHẠM HẢI

Xúc động khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, bà Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo TP.HCM, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa và các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, động viên bà trong suốt những năm qua.

Lãnh đạo TP.HCM, Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa và các ban ngành tham dự lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao tuổi Nguyễn Thị Kim Chi tại nhà riêng. Ảnh: PHẠM HẢI

“Sau khi nghỉ hưu, tôi luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo TP.HCM và Đảng bộ phường, nhất là mỗi dịp lễ, Tết. Điều đó khiến tôi rất xúc động và ấm lòng. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người” – bà Chi xúc động chia sẻ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện 175 cũng trao tặng hoa chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng mà bà Nguyễn Thị Kim Chi đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt (thứ 2 từ bên phải qua), Giám đốc Bệnh viện 175 cũng trao tặng hoa chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng đối với Đảng viên Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: PHẠM HẢI

Tôi luôn dặn các con, các cháu phải sống tử tế



Chia sẻ với PV Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Kim Chi cho biết việc được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là một dấu mốc đặc biệt, thiêng liêng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của bà.

“Hôm nay là một ngày rất trọng đại đối với tôi. Tôi vô cùng xúc động và biết ơn Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, chúc mừng và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng” – bà Chi xúc động chia sẻ

Đảng viên Nguyễn Thị Kim Chi xúc động chia sẻ. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo bà Chi, do tuổi cao, sức yếu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ chi bộ, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tạo cho bà cảm giác gần gũi như trong một gia đình lớn.

“Dù được miễn sinh hoạt Đảng vì tuổi cao nhưng tôi luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước, của TP.HCM. Năm nay có nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh, tôi theo dõi thường xuyên trên tivi, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Mỗi lần nhìn thấy đất nước ngày càng đổi mới, tôi lại thấy những năm tháng cống hiến của mình thật xứng đáng” – bà Chi chia sẻ

Nhìn lại chặng đường 80 năm kể từ ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng, bà Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng điều lớn nhất bà luôn tâm niệm là giữ gìn phẩm chất người đảng viên, sống gương mẫu, giản dị và truyền lại những giá trị đó cho con cháu.

“Tôi luôn dặn các con, các cháu phải sống tử tế, làm việc có ích cho xã hội, xứng đáng với truyền thống của gia đình và những hy sinh của các thế hệ đi trước” – bà Chi chia sẻ.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Sơn Hoà thăm hỏi, động viên, chúc mừng Đảng viên Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: PHẠM HẢI

Anh Trần Bắc Hải, con trai trưởng của bà Chi, cho biết các con, cháu trong gia đình vô cùng tự hào khi mẹ được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý ghi nhận cả một cuộc đời cống hiến.

“Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những năm tháng xa bố mẹ vì con đường cách mạng. Khi tìm hiểu lại quá trình hoạt động của mẹ, chúng tôi càng thấm thía những gian khó, hy sinh mà thế hệ đi trước đã trải qua. Từ khi còn rất trẻ, mẹ đã được Đảng đến tận nhà tuyên truyền, giác ngộ cách mạng và sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng giữa lúc chiến tranh ác liệt. Gia đình chúng tôi vô cùng tự hào” – anh Hải xúc động nói.