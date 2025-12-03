Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho một đảng viên ở Phan Rang 03/12/2025 19:17

Ngày 3-12, bà Châu Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy phường Phan Rang, thay mặt Tỉnh ủy Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác đến nhà thăm và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Lê Thị Kim Liên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phan Rang trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Lê Thị Kim Liên

Tại đây, bà Châu Thị Thanh Hà chúc mừng Đảng viên Lê Thị Kim Liên, đồng thời trân trọng tri ân quyết tâm phát huy những phẩm chất Đảng viên Đảng Cộng sản và những cống hiến, tâm huyết của Đảng viên Lê Thị Kim Liên để cùng với Đảng bộ phường Phan Rang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy phường Phan Rang mong muốn Đảng viên Lê Thị Kim Liên tiếp tục phát huy vai trò của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, toàn diện và phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng viên Lê Thị Kim Liên chia sẻ bà rất tự hào, vinh dự khi nhận được Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: "Tôi rất vinh dự vì đây là thành quả phấn đấu cả cuộc đời được Đảng ghi nhận. Mặc dù tuổi đã cao nhưng tôi sẽ tiếp tục làm cầu nối cho con cháu góp phần chung tay xây dựng sự nghiệp phát triển của địa phương, xã hội".

Bà Châu Thị Thanh Hà, Bí thư phường Phan Rang, gắn Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Lê Thị Kim Liên

Trước đó, nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2025), Đảng ủy phường Phan Rang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 33 đảng viên.

Cụ thể: Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 15 đảng viên.