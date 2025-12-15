Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP năm 2026 trên 12,5% 15/12/2025 15:19

(PLO)- Quảng Ninh quyết tâm tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế, hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2026 trên 12,5%.

Ngày 15-12, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV khai mạc Kỳ họp thứ 34 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) để đánh giá kết quả phát triển KT-XH năm 2025. Kỳ họp cũng thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH năm 2026.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến và quyết định 31 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, mang tính định hướng phát triển tổng thể cho năm 2026 và giai đoạn 2026-2031.

Tăng trưởng kinh tế năm 2025 đứng đầu cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đánh giá trong năm 2025, tỉnh đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện. Tỉnh đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, thông suốt, tạo sự ổn định và đồng thuận cao trong hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: QMG

Tăng trưởng kinh tế ước 11,89%, đứng đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 82.235 tỉ đồng, bằng 149% dự toán Trung ương giao, bằng 143% dự toán tỉnh giao (tăng 53% cùng kỳ, vượt 43% kế hoạch).

Lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người có nhiều mặt tiến bộ. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, giáo dục đào tạo có nhiều thành tích cao. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu.

Quyết tâm tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Chủ đề công tác năm là “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”.

Ông Cường nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, tỉnh quyết tâm tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế, hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2026 đạt trên 12,5%.

Địa phương sẽ đẩy mạnh cơ cấu, xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính. Đồng thời, khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm của Quảng Ninh sẽ cho ý kiến và quyết định 31 nghị quyết. Ảnh: QMG

Cùng với đó, Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược. Tỉnh đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục...

Ngoài ra, tỉnh chú trọng đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng cao, nhất là về quy hoạch, đất đai, xây dựng, đô thị, tài nguyên môi trường, khoáng sản. Việc quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên được chú trọng.

Song song đó, tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả của chính quyền.