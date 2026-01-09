Trang địa phương

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ký kết hợp tác Đoàn luật sư ở Nhật Bản

(PLO)- Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ký kết hợp tác với Đoàn luật sư ở Nhật Bản và các đơn vị về việc hỗ trợ pháp lý, đào tạo bồi dưỡng. 
Ngày 9-1, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ký kết hợp tác với các đơn vị: Trường đại học Văn Lang, Trung tâm Trọng tài thương mại TP.HCM (TRACENT); Hiệp hội Logistics Đồng Nai, Đoàn Luật sư Saitama (Nhật Bản), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đồng Nai.

Tham dự lễ ký kết có đại diện Sở Tư pháp và các tổ chức, đơn vị của tỉnh Đồng Nai.

luật sư 1.jpg
Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ký kết hợp tác với Trung tâm Trọng tài thương mại TP.HCM. Ảnh: VŨ HỘI

Chương trình ký kết gồm các nội dung về hợp tác phát triển, hỗ trợ pháp lý, đào tạo bồi dưỡng..

Ngay sau lễ ký kết, các đơn vị đã giao lưu, trao đổi thông tin về những định hướng hợp tác sắp tới trên các lĩnh vực mà đối tác có nhu cầu, với tinh thần cùng lớn mạnh và phát triển.

luật sư 2.jpg
Đại diện Đoàn Luật sư Saitama chia sẻ hoạt động của đoàn tại Nhật Bản. Ảnh: VŨ HỘI

Đặc biệt giữa Đoàn Luật sư 2 tỉnh Đồng Nai và Saitama (Nhật Bản) đã có buổi giao lưu, trao đổi sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, sự hình thành, phát triển cũng như hội nhập quốc tế của 2 đơn vị.

VŨ HỘI
