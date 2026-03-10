Công an Cà Mau giữ vững an ninh trật tự cho ngày hội lớn của toàn dân 10/03/2026 17:09

(PLO)- Công an tỉnh Cà Mau triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ cho cuộc bầu cử, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị đã triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau hướng dẫn người dân kê khai thông tin cư trú. Ảnh: CACM

Theo đó, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động nắm, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu công tác bảo đảm an ninh trật tự. Các đơn vị cũng đã triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử.

Điển hình, Công an xã Sông Đốc đã tập trung rà soát cư trú tại các khu dân cư ven biển, cảng cá, bến tàu và nhà trọ công nhân. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tiến hành thu thập thông tin cư trú thực tế và đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc cập nhật kịp thời các trường hợp biến động cư trú là cơ sở quan trọng để lập danh sách cử tri bảo đảm “đúng người, đúng nơi cư trú thực tế”, không bỏ sót, không trùng lặp. Song song đó, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để đối tượng xấu lợi dụng thời điểm bầu cử để gây mất an ninh trật tự.

Còn tại xã Nguyễn Phích, lực lượng công an đã huy động tối đa quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm. Qua hàng chục cuộc tuần tra, đơn vị đã lập biên bản, xử phạt hành chính 25 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 14 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng quyết liệt xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Công an xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Ảnh: CACM

Ngoài ra, công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các điểm bầu cử cũng được đặc biệt quan tâm. Lực lượng Công an toàn tỉnh thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nước chữa cháy và thiết bị báo cháy tại các khu vực bỏ phiếu. Đồng thời hướng dẫn các thành viên tổ bầu cử kỹ năng xử lý tình huống ban đầu, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, lực lượng công an cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, như: lưu động, loa phát thanh, pano, áp phích... Đặc biệt, công an các cấp đã phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc, chức việc để tuyên truyền đến tín đồ tôn giáo.