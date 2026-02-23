Tây Ninh Tiếp nhận hơn 1.650 hồ sơ ngay ngày đầu làm việc sau Tết 23/02/2026 12:54

(PLO)- Hơn 1.650 hồ sơ được tiếp nhận, hàng trăm hồ sơ giải quyết trước hạn ngay ngày đầu làm việc sau Tết tại Tây Ninh.

Ngày 23-2, ông Lưu Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh, cho biết tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong ngày làm việc đầu năm mới diễn ra hiệu quả, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Theo hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, trong sáng 23-2, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.665 hồ sơ. Đáng chú ý, có đến 1.530 hồ sơ được nộp trực tuyến, trong khi hồ sơ nộp trực tiếp chỉ 135 trường hợp. Tỉ lệ hồ sơ qua môi trường mạng chiếm hơn 90%, cho thấy xu hướng giao dịch điện tử ngày càng phổ biến.

Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận hơn 1.650 hồ sơ trong ngày đầu năm mới. Ảnh: HUỲNH DU

Về kết quả xử lý, toàn tỉnh đã giải quyết xong 490 hồ sơ trong ngày. Trong đó, 223 hồ sơ được giải quyết trước hạn, chiếm gần 50%; 259 hồ sơ đúng hạn và chỉ tám hồ sơ quá hạn. Con số này phản ánh nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục ngay từ đầu năm.

Áp lực công việc tập trung chủ yếu ở cấp xã. Cụ thể, cấp xã đã tiếp nhận 1.610 hồ sơ, gồm 1.475 hồ sơ trực tuyến và 135 hồ sơ trực tiếp. Trong ngày, đã giải quyết 484 hồ sơ, trong đó 219 hồ sơ trước hạn. Trong khi đó, các sở, ngành cấp tỉnh tiếp nhận 55 hồ sơ, 100% qua hình thức trực tuyến, đã giải quyết sáu hồ sơ (bốn trước hạn, hai đúng hạn), không phát sinh hồ sơ quá hạn.

Người dân đã đến trung tâm hành chính công tỉnh làm hồ sơ ngay ngày đầu làm việc trong năm mới. Ảnh: HUỲNH DU

Đối với hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các bộ, ngành trung ương, toàn tỉnh tiếp nhận 3.740 hồ sơ, trong đó 3.546 hồ sơ trực tuyến. Lực lượng chức năng đã giải quyết 2.843 hồ sơ, với 2.821 hồ sơ hoàn thành trước hạn - đây là tỉ lệ rất cao.

Ngay trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài chín ngày, bộ máy hành chính tỉnh Tây Ninh đã vận hành thông suốt với khối lượng công việc lớn, ghi nhận hàng ngàn hồ sơ được tiếp nhận và xử lý, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm tỉ lệ lớn.

Việc tiếp nhận và xử lý khối lượng lớn hồ sơ ngay trong ngày đầu năm, đặc biệt là giải quyết hồ sơ trực tuyến cho thấy hiệu quả của chuyển đổi số và tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức tại Tây Ninh đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ những ngày đầu năm mới.