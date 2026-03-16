Tổng Bí thư Tô Lâm: Hải Phòng phải vươn lên trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt ở phía Bắc 16/03/2026 13:56

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hải Phòng cần xác định rõ vai trò của mình trong cấu trúc phát triển quốc gia và vùng Bắc Bộ, vừa là một địa phương năng động, vừa phải vươn lên trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt ở phía Bắc.

Ngày 16-3, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng duy trì 11 năm tăng trưởng hai con số, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng khi Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả rất đáng biểu dương. Năm 2025, GRDP tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là năm thứ 11 liên tiếp thành phố duy trì mức tăng trưởng hai con số. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 3 cả nước (gần 30 tỉ USD).

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90% GRDP, sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu với mức tăng khoảng 15%, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, chế tạo. Hoạt động cảng biển và logistics phát triển mạnh, thu hút đầu tư cao. Hải Phòng là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng và hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế.

Trong lĩnh vực xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực, nhất là giải quyết việc làm; du lịch phát triển mạnh. Hải Phòng đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong cải cách hành chính và quản trị công, khi đồng thời đứng đầu cả nước ở các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PGI.

Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các Nghị quyết chiến lược của Bộ chính trị, kế hoạch tăng trưởng 2 con số, Tổng Bí thư biểu dương cách làm của Hải Phòng. Trong đó, Hải phòng đã sớm quán triệt và cụ thể hóa với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khá rõ ràng thể hiện truyền thống năng động, sáng tạo và tinh thần tiên phong. Những nội dung định hướng Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị đã được thành phố cụ thể hóa thành những chương trình, đề án và các nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, với những mục tiêu, kết quả cụ thể có thể đo lường được, kiểm đếm được, gắn với trách nhiệm rõ ràng, cụ thể.

Phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế và kinh tế biển hiện đại

Tổng Bí thư cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được nhân dân rất ủng hộ, kỳ vọng lớn. Thành bại của Nghị quyết chính là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, Chương trình hành động của Hải Phòng cần được cụ thể hóa hơn nữa, kể cả những mốc thời hạn, bảo đảm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.

Tổng Bí thư đề nghị Hải Phòng cần xác định rõ vai trò của mình trong cấu trúc phát triển quốc gia và vùng Bắc Bộ: vừa là một địa phương năng động, vừa phải vươn lên trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt ở phía Bắc, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics tầm cỡ quốc tế và kinh tế biển hiện đại, đồng thời là đầu mối kết nối thị trường nội địa với thị trường quốc tế.

Tăng trưởng của Hải phòng cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, gắn với hiện đại hóa, xanh hóa, số hóa và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; mở rộng cộng đồng doanh nghiệp năng động và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về môi trường đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Những định hướng đó đòi hỏi thành phố phải tìm cách nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, KHCN và đổi mới sáng tạo.

Để làm được điều này, Hải Phòng cần tạo đột phá trong phát triển công nghiệp hiện đại, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao.

Cùng với đó, hình thành hệ thống cảng biển, logistics và kinh tế biển hiện đại tầm quốc gia và quốc tế; coi KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của tăng trưởng.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Hải Phòng triển khai quyết liệt các cơ chế, chính sách đặc thù để huy động và phân bổ hiệu quả mọi nguồn lực phát triển; tạo cơ chế mới thu hút nguồn lực; đổi mới mạnh mẽ quản trị đô thị theo hướng chính quyền số, kiến tạo và phục vụ. Chương trình hành động được xây dựng phải đặt trong tư duy phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, con người và môi trường.

Đặt mình trong tương quan với các thành phố cảng lớn của châu Á viễn cảnh xa hơn

Tổng Bí thư cũng đề nghị Hải Phòng cần đặc biệt coi trọng tư duy quy hoạch phát triển. “Nếu chương trình hành động là động lực vận hành thì quy hoạch chính là bản đồ định hướng cho con đường phát triển dài hạn” – Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư cho biết, trong cấu trúc phát triển của miền Bắc, Hải Phòng phải được định vị là cực tăng trưởng biển của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước, cùng với Hà Nội và Quảng Ninh hình thành tam giác động lực phát triển. Hải Phòng cần phát huy lợi thế để trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, logistics quốc tế và kinh tế biển tổng hợp của Việt Nam.

Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, Hải Phòng cần đặt mình trong tương quan với các thành phố cảng lớn của châu Á và thế giới để định hình tầm nhìn phát triển một đô thị cảng hiện đại, trung tâm logistics và kinh tế biển có sức cạnh tranh quốc tế. Vì vậy, quy hoạch phát triển phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, không chỉ đến năm 2030 hay 2045 mà xa hơn nữa, chủ động chuẩn bị không gian phát triển, hạ tầng chiến lược và năng lực quản trị để thích ứng với những biến động lớn của kinh tế toàn cầu, thương mại biển, công nghệ và biến đổi khí hậu.

Định hướng cho Hải Phòng, Tổng Bí thư đề nghị với tầm nhìn đến năm 2030, Hải Phòng cần định hình cấu trúc không gian kinh tế biển hiện đại, trong đó cảng biển và logistics giữ vai trò trung tâm; mở rộng và hiện đại hóa kết nối vùng, trở thành trung tâm giao thông đa phương thức của miền Bắc; tính đến phương án kết nối với sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng cần trở thành thành phố cảng công nghiệp - dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và KHCN biển của cả nước. Không gian đô thị cần được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, mở rộng ra biển…

Xa hơn, với tầm nhìn đến năm 2100, quy hoạch thành phố cần hướng tới xây dựng một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương, logistics và kinh tế biển của Đông Á. Điều đó đòi hỏi ngay từ hôm nay Hải Phòng phải chuẩn bị tầm nhìn dài hạn về mở rộng không gian ra biển, bảo vệ hệ sinh thái ven biển, phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình đô thị biển bền vững trong kỷ nguyên công nghệ mới.

“Một nội dung quan trọng trong tư duy quy hoạch của Hải Phòng là tăng cường kết nối vùng và lan tỏa phát triển. Hải Phòng cần chủ động thúc đẩy các cơ chế liên kết vùng về hạ tầng, logistics, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường biển, qua đó tạo ra một không gian kinh tế rộng lớn, nâng cao sức cạnh tranh của cả vùng” – Tổng Bí thư lưu ý.

Phát triển vì con người và nâng cao đời sống Nhân dân

Tổng Bí thư khẳng định, phát triển kinh tế suy cho cùng phải hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân. Hải Phòng cần kiên định quan điểm lấy con người làm trung tâm của phát triển, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả tăng trưởng và không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư đề nghị Hải Phòng cần đặc biệt quan tâm đến lực lượng lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp, công nhân cảng biển, người lao động nhập cư và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân; phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện và bao trùm; xây dựng môi trường sống xanh, an toàn và bền vững.

“Một thành phố phát triển không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay số lượng nhà máy và tòa nhà cao tầng mà quan trọng hơn là chất lượng cuộc sống, sự an toàn, công bằng và cơ hội phát triển của mỗi người dân. Hải Phòng cần hướng tới trở thành một thành phố đáng sống, nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo và vươn lên; nơi tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, văn hóa, môi trường và hạnh phúc của con người” – Tổng Bí thư đề nghị.