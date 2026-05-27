Từ 5-7, muốn quảng cáo 'nhất', 'duy nhất' phải có tài liệu chứng minh 27/05/2026 14:46

(PLO)- Các quảng cáo sử dụng từ ngữ như 'nhất', 'duy nhất', 'tốt nhất', 'số một' hoặc cụm từ có ý nghĩa tương tự sẽ phải có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định mới của Bộ VH-TT&DL.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 12/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5-7-2026.

Thông tư quy định cụ thể về việc sử dụng các từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các cụm từ có ý nghĩa tương tự trong hoạt động quảng cáo.

Theo đó, các từ ngữ này được hiểu là những từ, cụm từ bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài khẳng định vị thế dẫn đầu, tính độc bản hoặc tính tuyệt đối của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Để sử dụng các từ ngữ trên trong quảng cáo, tổ chức, cá nhân phải có tài liệu hợp pháp chứng minh.

Các tài liệu được chấp nhận gồm kết quả khảo sát thị trường của tổ chức nghiên cứu thị trường hoạt động hợp pháp hoặc giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại các cuộc thi, triển lãm, giải thưởng quy mô toàn quốc, khu vực hoặc quốc tế.

Thông tư cũng yêu cầu trên sản phẩm quảng cáo phải thể hiện rõ tên tài liệu chứng minh, số ký hiệu, thời gian công bố kết quả khảo sát hoặc thời gian cấp giấy chứng nhận. Việc sử dụng các tài liệu này phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực và không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể về Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập. Hội đồng phải có ít nhất 5 thành viên, làm việc theo nguyên tắc tập thể, công khai, dân chủ và bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động thẩm định.

Các quảng cáo sử dụng từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc cụm từ có ý nghĩa tương tự sẽ phải có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định mới của Bộ VH-TT&DL. Ảnh: AI.

Đối với hoạt động tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo, Thông tư nêu rõ hồ sơ thông báo gồm văn bản thông báo, ma-két hoặc kịch bản quảng cáo và các giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo theo quy định pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu cơ quan quản lý nhà nước không có ý kiến phản hồi thì tổ chức, cá nhân được thực hiện hoạt động quảng cáo theo nội dung đã thông báo.

Thông tư số 12/2026/TT-BVHTTDL đồng thời bãi bỏ một số quy định trước đây liên quan đến hoạt động quảng cáo, trong đó có Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL và một số điều tại các thông tư sửa đổi, bổ sung ban hành giai đoạn 2023-2025.