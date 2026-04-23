TP.HCM: Phát hiện hàng trăm vị trí quảng cáo sai quy định, nhiều công trình không phép 23/04/2026 19:39

Theo báo cáo của Sở VH&TT TP.HCM về công tác kiểm tra, quản lý hoạt động quảng cáo năm 2025, qua tổng rà soát toàn địa bàn, cơ quan chức năng phát hiện quy mô lớn các sai phạm trong lắp đặt, vận hành bảng quảng cáo ngoài trời.

Hàng trăm vị trí quảng cáo sai quy định

Cụ thể, TP.HCM ghi nhận 748 vị trí với 1.124 bảng quảng cáo vi phạm. Trong đó có 497 bảng ốp tường, 215 trụ pano và 36 trụ hộp đèn. Phân theo quỹ đất, 576 bảng đặt trên đất tư nhân, 163 bảng trên đất công, công viên, hành lang giao thông, đất quốc phòng, sân bay và chín vị trí tại trung tâm thương mại, chợ.

Các sai phạm chủ yếu tập trung ở ba nhóm là lắp đặt không phép, thi công sai nội dung được cấp phép và sử dụng sai hình thức quảng cáo (đăng ký màn hình LED nhưng thực tế sử dụng bảng Hiflex), đồng thời xuất hiện tình trạng đặt quảng cáo tại các vị trí không phù hợp quy định.

Nhiều doanh nghiệp cũng chưa thực hiện đầy đủ các cam kết trong đề án đã được phê duyệt.

Bảng quảng cáo ngoài trời bị dỡ đi trong đêm khuya trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: TIẾN DŨNG

Chẳng hạn, tại các địa điểm trung tâm như 44 và 52-54 Nguyễn Huệ, 264 Nguyễn Thị Minh Khai hay khu vực chân cầu Cá Trê... doanh nghiệp đã lắp đặt màn hình LED khi chưa được cấp phép xây dựng.

Tại số 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, công trình được cấp phép hai bảng quảng cáo nhưng thực tế chỉ lắp một bảng với kích thước vượt xa quy định.

Tương tự, một số vị trí tại 117-123 Đồng Khởi, 34 Tôn Đức Thắng, 120 Hoàng Diệu và Công viên Bạch Đằng cũng ghi nhận tình trạng lắp đặt sai hình thức hoặc chưa có giấy phép. Ngoài ra, tại tháp thông gió Metro Lê Lợi, việc lắp đặt màn hình LED phục vụ quảng cáo cũng chưa được cấp phép xây dựng theo quy định.

Sở VH&TT TP.HCM nhận định tình trạng bảng quảng cáo ốp tường lắp đặt tự phát, không phép còn phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn xây dựng, phòng cháy chữa cháy và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Thực trạng này cho thấy công tác quản lý tại một số địa phương còn thiếu chặt chẽ.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do doanh nghiệp tự ý lắp dựng tại các vị trí chưa được phê duyệt quy hoạch, hoặc lợi dụng hình thức tuyên truyền cổ động để kết hợp quảng cáo thương mại.

Đề xuất phân cấp quản lý, siết chặt xử lý vi phạm

Trước thực trạng trên, Sở VH&TT TP.HCM đề xuất nhóm giải pháp gồm hoàn thiện cơ chế quản lý và tăng cường xử lý vi phạm.

Về thể chế, Sở ủng hộ chủ trương phân cấp cho UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý tại cơ sở. Tuy nhiên, việc này hiện chưa thể triển khai do vướng quy định pháp lý và thẩm quyền. Sở sẽ tham mưu UBND TP xem xét sau khi quy hoạch quảng cáo ngoài trời được ban hành.

Sở cũng đề xuất giao chính quyền địa phương kiên quyết kiểm tra, tháo dỡ các bảng quảng cáo sai quy định, tăng cường giám sát các vị trí trên đất tư nhân và loại bỏ khỏi quy hoạch những điểm không còn phù hợp.

Đối với các công trình trên đất công và hành lang giao thông, Sở VH&TT kiến nghị giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, lập danh sách và tham mưu phương án tháo dỡ các trường hợp vi phạm hoặc gây cản trở.

Các địa phương phải xử lý nghiêm tình trạng chuyển đổi bảng tuyên truyền sang quảng cáo thương mại khi chưa được chấp thuận, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để phát sinh vi phạm trên địa bàn.

Với các công trình đã được chấp thuận chủ trương nhưng triển khai không đúng cam kết, doanh nghiệp được yêu cầu khắc phục trong vòng 30 ngày. Quá thời hạn, chính quyền địa phương sẽ tổ chức xử lý dứt điểm và báo cáo UBND TP.HCM.