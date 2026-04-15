TP.HCM rà soát, tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo 15/04/2026 20:56

(PLO)- UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành và địa phương kiểm tra, thống kê, xử lý vi phạm quảng cáo, đảm bảo đúng quy định và mỹ quan đô thị.

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc kiểm tra, quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, lập danh sách và kiểm tra các trụ, bảng quảng cáo, màn hình điện tử trên địa bàn quản lý. Đồng thời, các đơn vị hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo đúng quy định.

Các đơn vị có trách nhiệm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vị trí, kích thước, nội dung, mục đích, thời gian thực hiện và các quy định liên quan khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Kết quả thực hiện được báo cáo về UBND TP.HCM trước ngày 20-4-2026, thông qua Sở VH&TT TP.HCM để tổng hợp.

Bảng quảng cáo ngoài trời bị dỡ đi trong đêm khuya trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: TTD

Bên cạnh đó, Sở VH&TT TP.HCM được giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương; đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo các nội dung liên quan, hoàn thành trước ngày 30-4-2026.

Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì thống kê các trụ quảng cáo, pano, bảng cổ động chính trị hiện hữu đặt trên đất công, công viên, bến bãi xe buýt, hành lang an toàn giao thông, kênh rạch; phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp, bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị.

Trước đó, Sở VH&TT TP.HCM đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên ngành văn hóa và thể thao năm 2026, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, quảng cáo, thông tin điện tử, báo chí - xuất bản trên địa bàn.

Các hoạt động kiểm tra được thực hiện đúng thẩm quyền, tập trung nội dung trọng tâm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Qua đó kịp thời phát hiện bất cập để kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp thực tiễn.

Đồng thời, tăng cường chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường hoạt động lành mạnh, văn minh và nâng cao ý thức tuân thủ của tổ chức, cá nhân.

Trong năm 2026, Sở kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa như karaoke, biểu diễn nghệ thuật, thời trang, thi người đẹp, triển lãm, nhiếp ảnh, thư viện, trò chơi điện tử (khoảng 60 cơ sở); lĩnh vực thể thao như thể hình, fitness, yoga, võ thuật, bơi lặn (khoảng 50 cơ sở); quảng cáo tại các tuyến đường, vòng xoay, trung tâm thương mại (khoảng 12 khu vực); và hoạt động thông tin điện tử tại một số cơ sở trên địa bàn.

Bên cạnh kiểm tra định kỳ, sở sẽ kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời tăng cường xử lý vi phạm và kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý.