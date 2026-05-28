Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2026: Đưa AI vào đào tạo làm phim trẻ 28/05/2026 19:13

(PLO)- Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2026 diễn ra từ 6 đến 8-6 với nhiều hoạt động cho người trẻ, nổi bật là tập huấn làm phim bằng AI, kết nối dự án, ươm mầm tài năng điện ảnh...

Ngày 28-5, Sở VH&TT TP.HCM cho biết Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ hai năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-6 tại TP.HCM.

Chủ trì sự kiện là Sở VH&TT TP.HCM và Hội Điện ảnh TP.HCM, phối hợp với Sở GD&ĐT, Thành đoàn TP.HCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM cùng các đơn vị liên quan.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh phát triển điện ảnh sau khi được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh, đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Hiện TP.HCM là thị trường lớn về sản xuất, phát hành phim, đồng thời là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh với lực lượng làm phim đông đảo, đa dạng.

Với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh”, Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ hai năm 2026 nhằm tìm kiếm, phát hiện tài năng điện ảnh, bổ sung lực lượng làm phim trong tương lai. Đồng thời, tạo môi trường phát triển sáng tạo, thúc đẩy nền điện ảnh Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Nhiều đạo diễn trẻ được trao giải tại Liên hoan phim ngắn TP.HCM tại lễ bế mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: VĂN HÀ

Liên hoan gồm bốn nhóm hoạt động chính là sự kiện, chuyên môn, cộng đồng - học đường và truyền thông - quảng bá.

Trong đó, điểm nhấn là các hoạt động dành cho người trẻ như chương trình “Điện ảnh trong học đường”; các cuộc thi thiết kế poster, sáng tạo trailer; các khóa tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong làm phim cùng các tọa đàm chuyên đề và hoạt động kết nối dự án.

Các hoạt động chính của Liên hoan gồm lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm kết hợp giới thiệu công nghệ và không gian điện ảnh sáng tạo; lễ khai mạc, bế mạc, trao giải tại Nhà hát TP.HCM; cùng các suất chiếu phim tại rạp, trường đại học và cơ sở điện ảnh.

Đáng chú ý, chương trình “Ươm mầm tài năng điện ảnh” (HCMC Short Film Lab) sẽ hỗ trợ phát triển các dự án phim ngắn tiềm năng thông qua đào tạo, tư vấn, thuyết trình trước hội đồng chuyên môn và kết nối sản xuất.

Liên hoan mở rộng phạm vi toàn quốc, khuyến khích các tác phẩm phim truyện, tài liệu và hoạt hình phản ánh đời sống đương đại, có giá trị nghệ thuật và nhân văn.

Liên hoan được định hướng tổ chức định kỳ hai năm một lần theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập, tăng cường kết nối với các tổ chức điện ảnh, quỹ hỗ trợ sáng tạo và chuyên gia quốc tế.

Thông qua đó, TP.HCM tiếp tục cụ thể hóa các cam kết với UNESCO trong xây dựng hệ sinh thái sáng tạo điện ảnh, hướng tới phát triển điện ảnh thành ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, góp phần xây dựng thương hiệu “Thành phố điện ảnh”.