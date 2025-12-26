'Quán Kỳ Nam' dự Liên hoan phim quốc tế Palm Springs 2026 26/12/2025 15:44

(PLO)- "Quán Kỳ Nam" sẽ chính thức góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Palm Springs 2026 diễn ra vào đầu tháng 1-2026 tại Mỹ. Phim vẫn còn đang chiếu ở rạp.

Bộ phim Quán Kỳ Nam sẽ chính thức góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Palm Springs 2026 diễn ra vào đầu tháng 1-2026 tại Mỹ.

Liên hoan phim quốc tế Palm Springs 2026 (Palm Springs International Film Festival -PSIFF) là một trong những liên hoan phim uy tín và có sức ảnh hưởng lớn tại Mỹ, thường được xem là “bước đệm” quan trọng hướng tới giải Oscar danh giá.

Liên Bỉnh Phát trong phim "Quán Kỳ Nam".

Quán Kỳ Nam được chọn trình chiếu ở hạng mục World Cinema Now. Theo đó, Quán Kỳ Nam sẽ có ba suất chiếu chính thức tại liên hoan phim, gồm: 16 giờ ngày 2-1-2026 tại Festival Theaters 1; 9 giờ 30 ngày 7-1-2026 tại Festival Theaters 3 và 19 giờ 30 ngày 9-1-2026 tại Festival Theaters 1.

Đáng chú ý, đạo diễn Leon Quang Lê sẽ trực tiếp tham gia giao lưu cùng khán giả trong các buổi chiếu phim tại liên hoan. "Quán Kỳ Nam" một lần nữa khẳng định dấu ấn của Leon Lê trong vai trò đạo diễn với một tác phẩm đậm cá tính nghệ thuật.

“Quán Kỳ Nam” đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Đỗ Thị Hải Yến và một bước tiến mới của Liên Bỉnh Phát - người vừa giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Chung, điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc). Đây là dự án điện ảnh thứ hai Liên Bỉnh Phát hợp tác với đạo diễn Leon Quang Lê, sau thành công của Song Lang (2018).

Phim xoay quanh nhân vật Khang, người thực hiện bản dịch Hoàng tử bé con của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry.

Trong quá trình sinh sống tại Sài Gòn, Khang gặp Kỳ Nam, một phụ nữ trung niên mưu sinh bằng nghề nấu ăn cho cư dân quanh khu tập thể, từ đó dần hình thành mối gắn kết giữa hai con người xa lạ.

Với phim này, đạo diễn Leon Quang Lê tiếp tục theo đuổi mạch kể về ký ức, nghệ thuật và hành trình con người tìm đến nhau. Từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng vu vơ đến các lần gặp gỡ trong khu chung cư, khoảng trống trong tâm hồn của hai nhân vật dần được lấp đầy.

Cạnh đó, bộ phim đưa khán giả trở lại Sài Gòn thập niên 1980 thông qua không gian sinh hoạt tập thể. Khu chung cư không chỉ là bối cảnh mà còn góp phần định hình không khí phim, phản ánh nhịp sống đô thị trước thời kỳ đổi mới.

Việc lựa chọn quay phim nhựa 35 mm mang đến sắc độ hình ảnh cổ điển, hỗ trợ đạo diễn tái hiện ký ức quá khứ qua những tiếng rao buổi sớm hay con phố lặng yên về đêm. Sài Gòn cũ hiện lên dung dị, trở thành phông nền cho sự đồng điệu trong mối quan hệ giữa hai nhân vật chính.