Liên Bỉnh Phát: 'Với Quán Kỳ Nam, tôi không cần làm gì đặc biệt để tạo sự khác biệt'

(PLO)- Quán Kỳ Nam tái hiện TP.HCM những năm 80 của thế kỷ XX, là nam chính của phim, Liên Bỉnh Phát cho rằng tác giả tạo ra nhân vật với câu chuyện riêng, chỉ cần tập trung nghiên cứu và thể hiện đúng, nhân vật sẽ tự có sự khác biệt.

Chiều 17-11, suất chiếu phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Quang Lê diễn ra tại TP.HCM.

Đạo diễn Leon Quang Lê cùng các diễn viên Liên Bỉnh Phát, Lý Hồng Ân, Trần Thế Mạnh, Ngô Hồng Ngọc, Lý Kiều Hạnh, Lê Văn Thân, Phương Bình… đã có những chia sẻ với báo chí.

Làm Quán Kỳ Nam vì yêu TP

Theo đạo diễn Leon Quang Lê, việc mình quay phim theo phong cách retro là vì bản thân yêu TP.HCM những năm 80.

"Đó là khoảng thời gian gắn liền với tuổi thơ của tôi. Khi rời TP lúc 13 tuổi, thành phố những năm 80 như 'đóng băng' trong trí nhớ của tôi. Mỗi khi nghĩ về, đó là một quãng thời gian khiến tôi cảm thấy xúc động nhất.

Vì vậy, mỗi lần có cơ hội, tôi muốn kể lại câu chuyện ấy và lưu giữ nó trên màn ảnh. Nhất là khi TP ngày càng thay đổi và nhiều dấu tích xưa dần biến mất" – nam đạo diễn chia sẻ.

Nam đạo diễn cũng tiết lộ việc xây dựng một chung cư cũ để làm bối cảnh cho Quán Kỳ Nam mất tới hai tháng.

Khi chọn quay phim nhựa, đạo diễn Leon Quang Lê đối mặt với thử thách lớn vì hơn 15 năm qua, các phòng lab tráng phim ở Đông Nam Á đã đóng cửa.

Việc quay xong mà không có nơi tráng phim đã là một khó khăn, sau đó phải scan sang digital để dựng phim vì không còn ai dựng trên phim nhựa. Máy móc cũ ở Việt Nam không còn hoạt động được,....

"Tôi thậm chí đã cân nhắc chuyển đoàn sang Thái Lan quay nhưng điều tôi muốn tái hiện là vẻ đẹp những năm 80 của TP này nên nếu đưa bối cảnh sang nước khác thì rất vô lý. Vì vậy, chúng tôi buộc phải tìm mọi cách để tự mua máy và hoàn thành bộ phim bằng phim nhựa ngay tại Việt Nam" – đạo diễn Leon Quang Lê cho hay.

Tôi biết rằng một bộ phim như thế này sẽ khá chậm rãi và vì thế sẽ kén khán giả. Tuy nhiên, đó chính là yêu cầu của câu chuyện và gu của tôi. Tôi không làm phim để chạy theo thị hiếu hay xu hướng. Từ đầu, tôi đã xác định là mình phải làm một bộ phim sao cho truyền tải được câu chuyện một cách chân thật nhất. Đạo diễn Leon Quang Lê

Liên Bỉnh Phát bám sát nhân vật

Là nam chính của Quán Kỳ Nam, diễn viên Liên Bỉnh Phát vào vai dịch giả trẻ tên Khang. Khi được hỏi làm thế nào để khác với vai diễn trước đó trong Song Lang, nam diễn viên cho rằng khi tiếp cận bất kỳ dự án nào hoặc một nhân vật nào, điều quan trọng nhất là phải đầu tư thời gian và tập trung vào việc hiểu rõ nhân vật đó.

"Dù cùng sống trong một xã hội, trong một bối cảnh nhưng hai nhân vật sẽ có những hành trình hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt từ nền tảng gia đình, hoàn cảnh sống và cách mỗi nhân vật tương tác với môi trường xung quanh.

Tác giả đã tạo ra một nhân vật với một câu chuyện riêng biệt, vì vậy chỉ cần tập trung nghiên cứu và thể hiện đúng theo nhân vật. Lúc này, tự khắc nhân vật đó sẽ có sự khác biệt mà không cần phải cố gắng làm gì quá phức tạp" - nam diễn viên bày tỏ.

