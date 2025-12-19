Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2025: Điểm nhấn phát triển công nghiệp văn hóa 19/12/2025 22:26

Tối 19-12, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bộ VH-TT&DL phối hợp Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và UBND TP.HCM tổ chức Lễ vinh danh Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2025 - Vạn Xuân Awards 2025.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật cho ngành quảng cáo và sáng tạo Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cho biết Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam nằm trong Đề án “Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” giai đoạn 2020-2030 nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Ảnh: BTC

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2025 được phát động từ tháng 7-2025, gắn với chuỗi hoạt động chuyên môn và trải nghiệm sáng tạo như Diễn đàn quốc tế “AI trong quảng cáo sáng tạo - Từ dữ liệu đến cảm xúc”, Diễn đàn hướng nghiệp “Văn hóa và công nghệ trong quảng cáo sáng tạo” và Ngày hội hướng nghiệp ngành Quảng cáo sáng tạo Việt Nam. Qua đó, giải thưởng từng bước khẳng định vị thế là một giải thưởng quốc gia có uy tín.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thuỷ trao tặng Bằng khen của Bộ cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng rõ nét của Vạn Xuân Awards cả về quy mô lẫn chất lượng.

Các cá nhân nhận Giải thưởng hạng mục Thương hiệu và lãnh đạo truyền cảm hứng. Ảnh: HẢI NHI

Nếu năm 2023 giải thưởng thu hút khoảng 1.000 tác phẩm dự thi, năm 2024 tăng lên hơn 1.200 tác phẩm thì đến năm 2025 đã chạm mốc hơn 1.500 tác phẩm, quy tụ gần 400 thương hiệu cùng hơn 200 chuyên gia sáng tạo đồng hành.

Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: Hải Nhi

Đáng chú ý, Vạn Xuân Awards 2025 với hơn 1.000 bài báo trong nước và quốc tế, cùng hàng triệu lượt tương tác, thảo luận trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động trải nghiệm sáng tạo diễn ra từ ngày 18 đến 21-12-2025, buổi lễ còn mang đến một đêm nghệ thuật sôi động, giàu cảm xúc với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm cùng dàn nghệ sĩ V-pop gồm Đông Nhi, Isaac, Hòa Minzy, Rhyder, Phan Mạnh Quỳnh, Nguyễn Văn Chung, Lil’ Wuyn, Duyên Quỳnh, DTAP…

Các cá nhân được vinh danh hạng mục Nhà soạn nhạc quảng cáo của năm. Ảnh: BTC

Các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Các tác phẩm được vinh danh ở hạng mục Vạn Xuân Classic. Ảnh: BTC