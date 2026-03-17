Nguyễn Á nhận tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc 17/03/2026 15:37

(PLO)- Ông Nguyễn Á nhận tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc (E.VAPA/G) tại lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam vì những đóng góp nổi bật cho nhiếp ảnh nước nhà.

Ngày 17-3, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2026).

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cùng đại diện lãnh đạo ngành văn hóa, nhiếp ảnh và đông đảo nghệ sĩ, hội viên.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, cho biết qua 73 năm, nhiếp ảnh Việt Nam đã tạo nên “pho sử bằng ảnh” quý giá, ghi lại các cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng đất nước và phản ánh sinh động đời sống con người Việt Nam. Những giá trị này góp phần khẳng định bản lĩnh, tâm hồn Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, năm 2025 được đánh giá là năm hoạt động sôi nổi, ghi nhận bước phát triển mạnh mẽ của nhiếp ảnh TP.HCM với nhiều sự kiện quy mô. Hội đã tổ chức và phối hợp thực hiện 64 triển lãm ảnh, nổi bật là chuỗi “TP.HCM - 50 năm tự hào bản anh hùng ca”, cùng các triển lãm về Trường Sa, áo dài, thiên nhiên… lan tỏa tại nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, 12 cuộc thi ảnh nghệ thuật được tổ chức, trong đó có Cuộc thi Ảnh quốc tế TP.HCM lần thứ 3 và Photo Marathon, thu hút hàng ngàn tác phẩm tham gia. Hội cũng tổ chức 17 chuyến sáng tác thực tế, tạo điều kiện cho nghệ sĩ tiếp cận đời sống đa dạng.

Đáng chú ý, Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP.HCM lần thứ 2 quy tụ nghệ sĩ từ 21 quốc gia với 60 gian hàng và nhiều triển lãm lớn, góp phần nâng cao vị thế hội nhập. Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế lần đầu tiên cũng thu hút hơn 100 nghệ sĩ trong và ngoài nước tham dự.

Song song đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hướng về biển đảo, với 17 hội viên tham gia sáng tác tại Trường Sa và Nhà giàn DK1. Công tác tổ chức được củng cố với 24 chi hội, đồng thời triển khai 25 lớp đào tạo nhiếp ảnh từ cơ bản đến nâng cao, đáp ứng xu hướng công nghệ mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Một số không gian nhiếp ảnh đặc trưng tại trung tâm TP.HCM tiếp tục được duy trì và phát triển như đường Đồng Khởi, Công viên Chi Lăng và nhà trưng bày nhiếp ảnh đương đại.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức tổng kết trại sáng tác ảnh nghệ thuật “Cà Mau tầm nhìn mới” và trao giải đồng hạng cho 10 hội viên có tác phẩm tiêu biểu.

Đồng thời, 79 tác phẩm xuất sắc từ trại sáng tác cùng 29 tác phẩm của hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại TP.HCM được chọn trưng bày tại triển lãm.

Đặc biệt, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á nhận tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật cho nhiếp ảnh nước nhà.

Đây là sự công nhận bề dày lao động nghiêm cẩn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á trong suốt thời gian.

Nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa (bìa trái) và bà Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM trao tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Hội cũng giới thiệu và ra mắt sách ảnh “TP.HCM góc nhìn từ trại sáng tác quốc tế lần thứ nhất năm 2025”, cùng các ấn phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu năm 2025.

Dịp này, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương, tước hiệu và giải thưởng xuất sắc năm 2025; đồng thời công bố quyết định kết nạp hội viên mới.