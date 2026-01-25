TP.HCM ra mắt ‘Con đường Nhiếp ảnh’, thêm không gian trải nghiệm văn hóa 25/01/2026 19:05

(PLO)- “Con đường Nhiếp ảnh” tại TP.HCM là không gian sáng tạo, trưng bày nghệ thuật, kết nối cộng đồng, góp phần hình thành các sản phẩm văn hóa.

Ngày 25-1, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức Lễ khánh thành “Con đường Nhiếp ảnh” và khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng - Rạng rỡ Thành phố Bác”.

Công trình được thực hiện nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trong phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 2, từ trái sang) cùng ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM (bìa trái) và các đại biểu tham quan tại “Con đường Nhiếp ảnh” và khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng - Rạng rỡ Thành phố Bác”. Ảnh: HẢI NHI

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết việc khánh thành Con đường Nhiếp ảnh là dấu ấn sáng tạo quan trọng, góp phần làm phong phú diện mạo đô thị, tạo không gian trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật hiện đại, tương xứng với tầm vóc và vị thế của TP trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Trần Thế Thuận, tuyến đường Đồng Khởi từ lâu đã giữ vai trò là trục không gian văn hóa quen thuộc của Thành phố, kết nối nhiều công trình và địa điểm mang tính biểu tượng như Nhà hát Thành phố, Bưu điện Thành phố, Đường sách, trụ sở các cơ quan hành chính và các công viên trung tâm.

"Việc hình thành Con đường Nhiếp ảnh không chỉ là sự tiếp nối mà còn góp phần nâng tầm giá trị văn hóa - nghệ thuật của trục không gian này mà còn tạo thêm điểm nhấn mới cho khu vực trung tâm Thành phố" - ông Trần Thế Thuận cho hay.

Cạnh đó, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cũng cho biết dự án "Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM” được triển khai theo định hướng sáng tạo, tăng tính tương tác, gồm hai hạng mục chính: Không gian triển lãm trên trục đường Đồng Khởi (đoạn Nguyễn Du - Lê Thánh Tôn) và Công viên ảnh nghệ thuật Chi Lăng.

Tại 2 khu vực này, Ban Tổ chức trưng bày tổng cộng 88 hình ảnh phản ánh những thành tựu tiêu biểu của TP.HCM trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Nổi bật là nội dung chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng thời điểm, tại tuyến đường Đồng Khởi - Lý Tự Trọng, 40 tác phẩm với chủ đề “Xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, năng động, hội nhập” được giới thiệu qua các công trình trọng điểm như Trung tâm Tài chính quốc tế, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo, các khu đô thị mới, hệ thống trường học, bệnh viện và hạ tầng giao thông.

Cũng tại buổi lễ, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cho biết, với quy mô, tầm vóc và ý nghĩa hiện nay, Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM là công trình tiêu biểu hàng đầu cả nước khi chưa có địa phương nào sở hữu một không gian nhiếp ảnh được đầu tư đồng bộ, bài bản và đặc sắc như TP.

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Bên cạnh đó, ông Đoàn Hoài Trung cũng dẫn chứng rằng trên thế giới, một số quốc gia như Pháp, Nhật Bản đã hình thành các con đường, không gian hoặc đô thị gắn với nhiếp ảnh, song đến nay vẫn chưa có “Thành phố Nhiếp ảnh” nào được UNESCO chính thức công nhận.

Do đó, ông Đoàn Hoài Trung kỳ vọng TP.HCM sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành “Thành phố Nhiếp ảnh” của khu vực và thế giới trong tương lai.

Được biết, công trình được khởi công từ ngày 29-11-2025 và chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng, trở thành không gian mở trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, thời sự và mỹ thuật tiêu biểu của Thành phố.

Hình ảnh được trưng bày tại Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, không gian triển lãm "Những con mắt của thời gian" tại Nhà triển lãm (số 158 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn) cũng được giới thiệu trong khuôn khổ Lễ khánh thành “Con đường Nhiếp ảnh” và khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng - Rạng rỡ Thành phố Bác”.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tham quan không gian triển lãm "Những con mắt của thời gian" tại Nhà triển lãm. Ảnh: HẢI NHI