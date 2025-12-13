Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á được trao kỷ lục 'Tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam' 13/12/2025 15:20

(PLO)- Tại buổi ra mắt sách ảnh mang tên "80 năm - một Việt Nam vững tin" nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục "Tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam".

Ngày 13-12, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã tổ chức buổi giao lưu và ra mắt cuốn sách ảnh mang tên 80 năm - một Việt Nam vững tin tại Nhà văn hoá Thanh Niên.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (hàng thứ 2 - thứ 6 từ trái sang) cùng các đại biểu tại buổi ra mắt sách ảnh. Ảnh: VĂN HÀ.

Cuốn sách ảnh được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á thực hiện trong dịp Đại lễ 2-9 cũng như các sự kiện của đất nước. Đây là cuốn sách thứ 24 trong sự nghiệp của anh.

Hơn 200 bức ảnh được chọn lọc từ hàng ngàn khuôn hình ghi lại suốt 5 năm, trong hành trình rong ruổi từ biên giới phía Bắc đến tận cùng mũi Cà Mau.

Hành trình trở về những giá trị cội nguồn

Chia sẻ về quá trình thực hiện tập sách, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á nói đây là hành trình trở về với những giá trị cội nguồn đã làm nên sức mạnh Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á và tập sách ảnh. Ảnh: VĂN HÀ.

"Như mọi người biết, bìa sách được chọn không phải là hình ảnh của những người mẫu trẻ, mà là một bác U90, người đã đồng hành cùng đất nước trong suốt 80 năm qua.

Chính bác đã cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm mà đất nước dành cho những người đã đóng góp lớn lao trong cuộc chiến chống Mỹ. Câu chuyện của bác là câu chuyện về tình dân tộc, nghĩa đồng bào, và là hình mẫu cho thế hệ trẻ về sự hy sinh, cống hiến" - nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á bày tỏ.

Thông qua tập sách ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á gửi đến thông điệp: "Trân trọng cuộc sống hòa bình, giữ gìn tình yêu quê hương, vững tin về một đất nước Việt Nam tươi đẹp và ngày càng phát triển".

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á cùng các em nhỏ. Ảnh: VĂN HÀ

Những nhân vật bước ra từ sách ảnh kể chuyện

Buổi giao lưu và ra mắt sách ảnh trở nên đặc biệt khi có sự tham gia của các nhân vật trong tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á.

Trong đó, bà Trần Tố Nga, một nạn nhân chất độc da cam, đã chia sẻ về hành trình đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Bà Nga cho biết vụ kiện của bà hiện đang được xét xử tại Tòa án Tối cao, dù khả năng thất bại vẫn hiện hữu, bà sẽ không bỏ cuộc. Nếu thắng, vụ kiện sẽ tiếp tục ở cấp sơ thẩm. Bà cũng sẽ tiếp tục đấu tranh lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu nếu không thành công tại tòa.

Từ trái sang: Bà Trần Tố Nga và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn

Bà khẳng định cuộc chiến này không chỉ của riêng mình, mà của nhân dân Việt Nam và những nạn nhân chất độc da cam. Mặc dù bị các phán quyết bất lợi, bà đã đạt được những thắng lợi lớn, đặc biệt là sự ủng hộ từ nhiều quốc gia như Pháp và Bỉ. Quốc hội Pháp đang vận động để vinh danh nạn nhân chất độc da cam và sẽ có một bảng vinh danh tại Paris. Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành và hỗ trợ bà trong suốt hành trình này.

Tiếp lời, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cũng khẳng định bà Nga là tiếng nói của hơn 5 triệu nạn nhân chất độc da cam, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Châu Âu, đặc biệt là Pháp.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cũng chia sẻ về những thành tựu của Bệnh viện 175, một trong những bệnh viện hàng đầu Việt Nam, và sự phát triển của Trường Sa, nơi trước đây chỉ có một tổ quân y nhỏ, nay đã trở thành một trung tâm y tế đầy đủ năng lực cứu chữa.

Thượng tá phi công Đặng Đình Kiên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 935 thuộc Sư đoàn 370, cũng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi thực hiện nhiệm vụ trong dịp A50 và A80.

Thượng tá Đặng Đình Kiên nhớ lại khoảnh khắc bay qua TP.HCM, nơi người dân chào đón các chiến sĩ với tinh thần dân tộc cao. Anh cũng bày tỏ sự xúc động khi bay qua những địa danh lịch sử như cửa Lăng Bác, ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc.

Về phần mình, Trung tá Hoàng Thanh Hợp, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, chia sẻ về những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ đưa quân ra Trường Sa. Trước đây, việc đưa quân ra đảo rất hạn chế, nhưng hiện nay số chuyến đi và số người tham gia đã tăng đáng kể.

Trung tá Hoàng Thanh Hợp, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: VĂN HÀ.

Trung tá Hoàng Thanh Hợp nhớ lại kỷ niệm chuyến Tết năm 2020, khi cùng đoàn công tác và phóng viên, bao gồm nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, mang quà Tết cho các chiến sĩ trên nhà giàn. Mặc dù sóng gió mạnh khiến việc tiếp cận khó khăn, đoàn vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Hoàng Thanh Hợp khẳng định nhiệm vụ bảo vệ biển đảo là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Anh cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Cũng trong dịp này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục "Tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, Kỷ lục gia Nguyễn Á - Người đã dành nhiều tâm huyết và công sức để thực hiện bộ sách ảnh công phu gồm 3 cuốn, ghi lại hình ảnh của cựu chiến binh, các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành trong các dịp đại lễ của đất nước. Công trình này đã góp phần khắc họa sinh động sức mạnh, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc Việt Nam. (Gồm các tác phẩm: "50 năm sức mạnh Việt Nam", "70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca", "80 năm một Việt Nam vững tin").