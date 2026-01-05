Lộ diện linh vật ngựa vàng tung vó dũng mãnh ở Đà Nẵng 05/01/2026 17:23

(PLO)- Linh vật ngựa đầu tiên ở Đà Nẵng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác được đặt ngay lối vào nhà ga T2, sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Ngày 5-1, nhiều hành khách và tài xế ra vào sân bay quốc tế Đà Nẵng không khỏi bất ngờ và trầm trồ trước tượng linh vật ngựa vừa hoàn thành lắp đặt trên đài phun nước, ngay lối vào nhà ga T2.

Linh vật ngựa được lắp đặt trên đài phun nước, ngay lối vào nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Được biết, linh vật ngựa này do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (ngụ tỉnh Quảng Trị) chế tác, với màu vàng óng ánh.

Linh vật ngựa cao khoảng 5 m, tạo hình trong tư thế tung vó mạnh mẽ. Phần thân ngựa săn chắc với các khối cơ nổi rõ, đuôi uốn cong mềm mại. Tổng thể linh vật toát lên vẻ uy nghi, tràn đầy năng lượng.

Clip linh vật ngựa đầu tiên ở Đà Nẵng.

Điểm nhấn của tác phẩm nằm ở kỹ thuật chế tác công phu, khi toàn bộ linh vật được xây dựng trên khung sắt chịu lực chắc chắn. Mặt ngoài của linh vật được cắt ghép thủ công với khoảng 150.000 mảnh alu màu vàng.

Linh vật ngựa do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng đội ngũ cộng sự đã làm việc liên tục hơn một tháng để hoàn thiện sản phẩm.

Đây là dự án được AHT đặt nhiều tâm huyết, chuẩn bị từ sớm nhằm mang biểu tượng ngựa vàng đến với không gian sân bay đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Linh vật ngựa uy nghi, tràn đầy năng lượng. Ảnh: TẤN VIỆT

Như PLO đã thông tin, nghệ nhân Đinh Văn Tâm từng để lại nhiều dấu ấn với hàng loạt linh vật trong các dịp tết cổ truyền như linh vật hổ (Tết Nhâm Dần), linh vật mèo (Tết Quý Mão) hay linh vật rồng (Tết Giáp Thìn)...

Các tượng linh vật của nghệ nhân Đinh Văn Tâm đều thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ tạo hình chân thực, giàu thần thái.