TP.HCM: Rộn ràng Đêm hội Nguyên Tiêu 03/03/2026 22:29

(PLO)- Đêm hội Nguyên Tiêu - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 thu hút đông đảo người dân với màn diễu hành hơn 1.200 diễn viên, 5 xe hoa và nhiều đoàn lân - sư - rồng rực rỡ.

Tối 3-3 (Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức Đêm hội Nguyên Tiêu - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Ngày Tết Nguyên Tiêu”, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Đêm hội do Sở VH&TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, phối hợp cùng Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện.

Tham dự đêm hội có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM...

Rằm tháng Giêng (Nguyên Tiêu) từ lâu là sinh hoạt văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần các cộng đồng Á Đông, đánh dấu thời điểm khép lại Tết Nguyên đán và mở đầu nhịp sinh hoạt năm mới.

﻿ Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại đêm hội. Ảnh: HẢI NHI

Tại đô thị phương Nam, nơi cộng đồng Việt - Hoa cùng sinh sống qua nhiều thế hệ, Nguyên Tiêu đã trở thành hoạt động văn hóa chung, thể hiện sự giao thoa và tiếp biến bền bỉ giữa các cộng đồng cư dân.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh trống khai mạc đêm hội. Ảnh: HẢI NHI

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Chủ tịch UBND phường An Đông, cho biết qua quá trình hình thành và phát triển, Tết Nguyên Tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, hướng về cội nguồn.

Lễ hội còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống đô thị và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Các tiết mục nghệ thuật được được dàn dựng công phu tại đêm hội. Ảnh: HẢI NHI

Theo bà Phượng, năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa quận 5, TP.HCM” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Việc ghi danh này góp phần khẳng định giá trị lịch sử, nhân văn của lễ hội, đồng thời tạo cơ sở cho công tác bảo tồn và phát huy trong đời sống đương đại.

Mở đầu Đêm hội Nguyên Tiêu - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, gồm hai phần nối tiếp nhau trong mạch cảm xúc liền lạc.

Với chủ đề “Dòng chảy ký ức - Cội nguồn - Tâm tình mùa xuân”, Phần I đã đưa khán giả trở về không gian trữ tình, sâu lắng qua các tiết mục “Hồng Trần”, “Người đến từ Triều Châu”, “Lời cuối tình yêu”, “Tết quê hương”…

Đông đảo người dân tham gia đêm hội. Ảnh: HẢI NHI

Sự kết hợp giữa nhạc Hoa - lời Việt cùng phần múa minh họa uyển chuyển đã khắc họa rõ nét chiều sâu giao thoa văn hóa Việt - Hoa trong đời sống đô thị phương Nam.

Tiếp nối là phần II với chủ đề “Khí xuân lễ hội - Niềm tin khởi đầu mới”, mở ra bầu không khí rộn ràng, tươi sáng với các tiết mục “Vui cùng Tết đi”, “Thần Tài đến” và khép lại bằng “Hồn Trống”. Những giai điệu tưng bừng, giàu năng lượng gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều khởi sắc.

Điểm nhấn của đêm hội là phần diễu hành nghệ thuật với hơn 1.200 diễn viên, 5 xe hoa và nhiều đoàn lân - sư - rồng tham gia.

Với chủ đề “Tứ linh khai hội - Phúc lộc an khang”, đoàn diễu hành quy tụ các hình tượng Long - Lân - Quy - Phụng cùng nhiều tiết mục múa lân, múa rồng, anh vũ ca Triều Châu, trình diễn áo dài, xiếc, wushu, dưỡng sinh… tạo nên không gian lễ hội rực rỡ sắc màu trên các tuyến đường khu vực Chợ Lớn.