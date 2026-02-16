Đặc sắc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 16/02/2026 07:20

(PLO)- Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 quy tụ hơn 80 hoạt động, lan tỏa văn hóa đọc, kết nối cộng đồng và tạo không gian trải nghiệm đặc sắc dịp Tết cổ truyền.

Ngày 15-2, tại khu vực giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (phường Sài Gòn), Sở VH&TT TP.HCM phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”.

Chương trình khai mạc được mở màn bằng các tiết mục nghệ thuật sôi động với sự tham gia của ca sĩ Quốc Đại, Thanh Ngọc, rapper TWON, nhóm Mắt Ngọc, nhóm 135, MTV.SG, nhóm múa Mai Trắng, nhóm thiếu nhi Goldstar Kids cùng nhà thiết kế Việt Hùng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi, đứng giữa), hào hứng tham quan các gian hàng tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM Trần Thế Thuận, cho biết năm 2026 đánh dấu 16 năm hình thành và phát triển của Lễ hội Đường sách Tết. Từ quy mô ban đầu còn khiêm tốn, sự kiện đến nay đã trở thành điểm hẹn văn hóa tiêu biểu mỗi dịp xuân về.

“Kết quả này có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ, cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xuất bản - in - phát hành và sự hưởng ứng tích cực của người dân” - ông Trần Thế Thuận chia sẻ.

Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM Trần Thế Thuận. Ảnh: THUẬN VĂN

Cạnh đó, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM nhấn mạnh TP.HCM luôn xác định phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện.

Thời gian qua, nhiều mô hình được triển khai và lan tỏa như Đường sách TP.HCM, Đại sứ văn hóa đọc, không gian đọc cộng đồng, thư viện học đường, thư viện thông minh, xe buýt thư viện… nhằm đưa sách và tri thức đến gần hơn với người dân ở nhiều độ tuổi, khu vực.

Đáng chú ý, năm nay lễ hội lần đầu được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm gồm tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Ông Thuận cho hay, TP mong muốn tiếp tục khơi dậy tình yêu sách, thúc đẩy thói quen đọc và học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển bền vững.

Nhiều hoạt động đặc sắc

Trong khuôn khổ Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026, hơn 80 hoạt động được tổ chức, gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop cùng 15 chương trình hưởng ứng tại Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức.

Không gian lễ hội được chia thành ba phân khu. Phân khu A với chủ đề “Xuân hội tụ” tái hiện không gian di sản qua thiết kế “Rừng tre kể chuyện”, trưng bày 16 phướn dọc trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu các ấn phẩm thủ công, sách quý.

Phân khu B “Vững bước” tập trung vào trải nghiệm công nghệ, trong khi phân khu C “Vươn mình” đẩy mạnh hoạt động cộng đồng, nổi bật là mô hình ATM Sách Nghĩa Tình, người dân có thể trao tặng và nhận sách miễn phí.

Điểm nhấn mang tính biểu tượng là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, được sắp đặt theo ngôn ngữ nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”, kết hợp 8 trụ sách chuyên đề và các dấu mốc lịch sử như 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2026), 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (1976-2026).

Tại đây, bạn đọc có thể tiếp cận nhiều ấn phẩm giá trị, trong đó có các tác phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh và bộ “Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh” với gần 70 tựa sách.

Đại biểu tham quan các hoạt động tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo bà Trần Kim Cúc, Trưởng Phòng Bảo quản và Tổ chức kho tài liệu, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, điểm mới năm nay là triển lãm “TP.HCM sau sáp nhập” được thể hiện qua sa bàn tổng thể và các mô hình địa phương tạo hình bằng sách. Khách tham quan có thể quét mã QR để tìm hiểu thông tin chi tiết, kết hợp giữa trưng bày truyền thống và công nghệ số.

Ở mảng bảo tồn, triển lãm sách quý “Dó Vương Hương Chữ” thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm. Nổi bật là các ấn bản in thủ công trên giấy dó trước năm 1945, trong đó có “Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du” (1942) với 11 phụ bản tranh khắc gỗ của các danh họa như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn được đánh giá là tư liệu quý của mỹ thuật và xuất bản Việt Nam.

Lễ hội bố trí không gian cho sách công nghệ như AI, AR, thư viện số, phản ánh xu hướng đọc thời chuyển đổi số; đồng thời hình thành khu hội nhập quốc tế “Vòng giao thoa tri thức”, quy tụ các đơn vị xuất bản nước ngoài tham gia trưng bày, giao lưu.

Hoạt động lì xì sách đầu xuân tiếp tục được duy trì nhằm lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Cùng thời điểm, lễ hội cũng khai mạc tại Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu) và Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương).

Tại phường Bình Dương, sự kiện kết hợp Hội hoa xuân, giới thiệu khu trưng bày công nghiệp văn hóa gắn với Đô thị khoa học - công nghệ Bắc TP.HCM, tạo không gian trải nghiệm, kết nối tri thức và công nghệ.

Được biết, từ 18 giờ 30, lễ hội chính thức mở cửa đón người dân. Không khí nhanh chóng sôi động khi đông đảo gia đình, học sinh, bạn trẻ tham quan các gian hàng.

Lễ hội diễn ra từ ngày 15-2 (28 tháng Chạp) đến 22-2 (mùng 6 Tết).