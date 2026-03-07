Nghệ sĩ Lý Hùng, Trọng Hải... được vinh danh tại lễ kỷ niệm 73 năm Điện ảnh Việt Nam 07/03/2026 19:31

(PLO)- Lễ kỷ niệm 73 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam diễn ra tại TP.HCM, nhấn mạnh định hướng phát triển điện ảnh thành ngành công nghiệp sáng tạo, mở rộng hợp tác và hội nhập.

Ngày 7-3, tại TP.HCM, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15-3-1953 – 15-3-2026) và ký kết chương trình hợp tác tổ chức giải thưởng Cánh Diều Vàng giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết năm 1953 là mốc son trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: BTC

Từ đó đến nay, điện ảnh Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Qua nhiều tác phẩm, điện ảnh đã góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, hun đúc lý tưởng cách mạng và lan tỏa các giá trị chân, thiện, mỹ.

“Trải qua 73 năm, các thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, quay phim, kỹ thuật viên và những người làm công tác điện ảnh đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bám sát thực tiễn đời sống, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng”, ông Trần Thanh Lâm nói.

Theo ông Trần Thanh Lâm, trong quá trình kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống và tiếp thu tinh hoa nhân loại, Đảng luôn kiên định, đồng thời không ngừng hoàn thiện đường lối về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Qua các kỳ đại hội, nhận thức về vai trò của văn hóa ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, Nghị quyết 80-NQ/TW đã khẳng định điện ảnh là lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Do đó, ông Trần Thanh Lâm cho rằng điện ảnh cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phản ánh sinh động đời sống xã hội. Đồng thời, ngành cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện để ngành điện ảnh phát triển. Đây không chỉ là loại hình nghệ thuật mà còn là ngành công nghiệp sáng tạo quan trọng, góp phần định hướng xã hội.

Việc tăng cường kết nối giữa điện ảnh với du lịch, truyền thông và các ngành kinh tế khác sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Bên cạnh đó, quá trình xã hội hóa cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố cần thiết để điện ảnh phát triển bền vững.

Đồng quan điểm, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết thời gian qua hội đã nỗ lực vượt khó, từng bước gắn kết hoạt động với đời sống xã hội nhằm hướng đến sự phát triển bền vững.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Ảnh: BTC

Ông Tú cũng thông tin Hội Điện ảnh Việt Nam đã chính thức thành lập văn phòng liên lạc tại TP.HCM.

Dịp này, Hội Điện ảnh Việt Nam đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp điện ảnh” cho 218 hội viên khu vực phía Nam. Trong đó có các nghệ sĩ như Lý Hùng, Trọng Hải, Quyền Lộc…

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các hội viên. Ảnh: BTC

Hội cũng khen thưởng 58 hội viên xuất sắc năm 2025, trong đó có 20 hội viên khu vực phía Nam. Đồng thời, hội kết nạp 26 hội viên mới với nhiều gương mặt quen thuộc như đạo diễn Lê Thanh Sơn, diễn viên Vân Trang, Phương Nam…

Ban chấp hành hội cũng trao bằng khen cho các hội viên tham gia tổ chức Giải thưởng Cánh Diều và Ngày Điện ảnh Việt Nam.

Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Điện ảnh Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các hội viên. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, ban tổ chức trình chiếu phim tài liệu "Điện ảnh chiếu bóng anh hùng" do Công ty CP Phim Giải Phóng sản xuất. Bộ phim từng giành Giải của Ban Giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 vào tháng 11-2025.