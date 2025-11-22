Gỡ điểm nghẽn thuế, luật đất đai, bám vào bản sắc để điện ảnh Việt cất cánh 22/11/2025 17:12

(PLO)- Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, bên cạnh tháo gỡ những điểm nghẽn về thuế, luật đất đai, hợp tác công tư... thì bản sắc Việt là chìa khoá giúp điện ảnh Việt thành công.

Ngày 22-11, hội thảo Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam diễn ra tại phường Sài Gòn, TP.HCM.

Tọa đàm có sự tham dự của ông Tạ Quang Đông Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; TS. Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường; NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM...

Cùng với đó là các nhà quản lý điện ảnh, đại diện các ban, bộ, ngành, hội, hiệp hội và các doanh nghiệp điện ảnh, nghệ sĩ.

Ở phiên có chủ đề Phát triển công nghiệp điện ảnh dân tộc trong kỷ nguyên mới. Khách mời gồm tiến sĩ Trần Thị Phương Lan, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn và đạo diễn Victor Vũ.

Bà Đinh Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Galaxy Group, đơn vị phát hành các phim nổi bật trong năm 2025 như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ, Tử chiến trên không… điều phối tọa đàm.

Cần tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển điện ảnh

Mở màn tọa đàm, bà Đinh Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Galaxy Group, chia sẻ về sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam sau đại dịch, với mức tăng trưởng vượt bậc so với năm 2019. Thị phần phim Việt Nam cũng đang tăng mạnh, đạt 62% trong năm nay, vượt xa các quốc gia như Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bà Đinh Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Galaxy Group

TS. Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, cho rằng chính sách văn hóa cần vừa đảm bảo định hướng tư tưởng, vừa khuyến khích tự do sáng tạo, giúp nghệ sĩ phát triển trong "kỷ nguyên mới" của đất nước, nơi văn hóa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội.

TS. Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của khái niệm "kỷ nguyên mới" – giai đoạn phát triển mới của đất nước bắt đầu từ Đại hội XIII, với mục tiêu đến năm 2030 đạt nền công nghiệp phát triển và thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Trong bối cảnh này, văn hóa, bao gồm điện ảnh, cần phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển quốc gia.

Văn hóa được Đảng xác định là yếu tố cốt lõi, ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, không chỉ điều tiết xã hội mà còn thấm nhuần vào mọi lĩnh vực của đời sống.

Trao đổi tại toạ đàm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh rằng phát triển điện ảnh không chỉ quan trọng với ngành nghệ thuật mà còn ảnh hưởng lớn đến văn hóa và nền kinh tế quốc gia.

Ông cho rằng cần có những thay đổi trong Luật Điện ảnh để ngành này đóng góp mạnh mẽ hơn vào sự phát triển đất nước, đặc biệt là ứng dụng công nghệ trong điện ảnh.

Tuy nhiên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng chỉ ra những "điểm nghẽn" trong ngành điện ảnh hiện nay, như thiếu một hệ sinh thái điện ảnh vững chắc, các chính sách và luật pháp chưa đồng bộ. Ông đặc biệt nhấn mạnh các vấn đề về thuế, luật đất đai, và hợp tác công tư đang gây khó khăn cho sự phát triển của ngành, đặc biệt trong cạnh tranh toàn cầu.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề cập đến những điểm nghẽn của điện ảnh Việt

Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất cần có chính sách thuế ưu đãi cho ngành điện ảnh, đồng thời khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc đầu tư và phát triển ngành, bởi vì nguồn lực của nhà nước có hạn.

Bản sắc Việt là chìa khoá thành công cho phim Việt

Tại toạ đàm, đạo diễn Victor Vũ cho rằng để duy trì phong độ và đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, một nghệ sĩ sáng tạo cần chú trọng ba yếu tố quan trọng:

Luôn học hỏi và làm mới mình: Khán giả thay đổi nhanh, công nghệ phát triển liên tục, nên nhà làm phim phải cập nhật xu hướng mới để không bị lạc hậu.

Đầu tư nghiêm túc cho từng bộ phim: Đầu tư không chỉ về tài chính mà còn về thời gian, kịch bản, nội dung, hình ảnh và âm thanh để tạo ra sản phẩm chất lượng, từ đó xây dựng niềm tin với khán giả.

Giữ bản sắc Việt trong câu chuyện: Dù mọi thứ thay đổi, giá trị văn hóa và truyền thống Việt Nam sẽ luôn bền vững. Khi thể hiện tinh tế những giá trị này trong phim, sẽ tạo được sự kết nối sâu sắc với khán giả, giúp phim thành công hơn.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nói thêm, khi điện ảnh Việt phát triển ra thế giới, chúng ta có lợi thế lớn là ngôn ngữ điện ảnh đã được toàn cầu hóa. Vấn đề là làm sao để câu chuyện hấp dẫn với khán giả quốc tế.

Điều này không có nghĩa là chúng ta phải sao chép câu chuyện từ nước ngoài, mà chính những câu chuyện mang đậm bản sắc Việt mới là chìa khóa thành công.

"Chúng ta có thể kể những câu chuyện đặc trưng của Việt Nam, như số phận của con người Việt Nam, và những câu chuyện đó chắc chắn sẽ được đánh giá cao. Đó là sức mạnh của chúng ta" – ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng đề cập đến thương hiệu điện ảnh trong công nghiệp văn hoá. Thương hiệu điện ảnh không chỉ đến từ đạo diễn, mà còn từ diễn viên, những bộ phim nổi tiếng và các liên hoan phim quốc tế.

Các đại biểu trao đổi bên lề tọa đàm

PGS.TS Bùi Hoài Sơn lấy ví dụ về Trương Nghệ Mưu, người đã thay đổi diện mạo điện ảnh Trung Quốc, cho thấy Việt Nam cũng có thể phát triển thương hiệu mạnh mẽ. Quốc hội đang tìm giải pháp phát triển thương hiệu điện ảnh Việt Nam để nâng cao giá trị ngành, đồng thời giúp điện ảnh Việt tỏa sáng và thu hút sự chú ý toàn cầu. Quốc hội cam kết ủng hộ các sáng kiến để điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới.