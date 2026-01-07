VTV thông tin chính thức về chương trình Táo quân 2026 07/01/2026 11:23

(PLO)- Năm nay, Gặp nhau cuối năm – Táo quân sẽ tạm nghỉ, khép lại chặng đường hơn hai thập kỷ đồng hành cùng khán giả.

Ngày 7-1, Theo đại diện VTV, sau 22 năm gắn bó với khán giả, chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân sẽ không lên sóng trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán năm nay.

Thay vào đó, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang chuẩn bị một chương trình mới, dự kiến mang đến không khí trẻ trung, hiện đại trong thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026.

Gặp nhau cuối năm, hay còn được khán giả gọi với cái tên quen thuộc là Táo quân, là chương trình thường niên của VTV mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Qua nhiều năm phát sóng, chương trình đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo gia đình Việt trong đêm Giao thừa. Ảnh: VTV TIMES.

Qua nhiều năm phát sóng, chương trình đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo gia đình Việt trong đêm Giao thừa, là nơi nhìn lại các sự kiện, vấn đề nổi bật của năm cũ và gửi gắm kỳ vọng cho năm mới.

Năm nay, chương trình này sẽ tạm nghỉ, khép lại chặng đường hơn hai thập kỷ đồng hành cùng khán giả.

Theo thông tin từ Ban Văn hóa – Giải trí VTV, trong khung giờ đặc biệt và quen thuộc của đêm Giao thừa hằng năm, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình hoàn toàn mới.

Hiện Ban Văn hóa – Giải trí đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung, kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch nhằm mang đến không khí vui tươi, gần gũi cho người xem.

Đại diện Ban Văn hóa – Giải trí cho biết, chương trình mới có tên dự kiến là Quảng trường mùa xuân.

Đây sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân, vừa nhộn nhịp, đông vui, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Bên cạnh Quảng trường mùa xuân, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, VTV cho biết vẫn sẽ chuẩn bị nhiều chương trình đặc sắc khác như mọi năm, mang đậm không khí mùa xuân, hướng đến sự ấm áp, sum vầy để cùng khán giả bước vào năm mới với nhiều hứng khởi.

Thông tin chi tiết về các chương trình Tết sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.