Bộ VH-TT&DL ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số 12/03/2026 14:53

(PLO)- Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số nhấn mạnh việc người dùng phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bộ VH-TT&DL vừa ban hành Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL về Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.

Bộ Quy tắc này áp dụng cho 5 nhóm đối tượng: Cá nhân; tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội; nhà cung cấp dịch vụ Internet; cơ quan báo chí, truyền thông, quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan, tổ chức khác.

Bộ Quy tắc định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam. Mục tiêu là thúc đẩy môi trường số an toàn, tôn trọng văn hóa dân tộc và lan tỏa các giá trị tích cực.

Đối với cá nhân, Bộ Quy tắc khuyến khích sử dụng họ tên thật hoặc thương hiệu sở hữu hợp pháp khi tham gia môi trường số. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về quy tắc chung, Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh việc người dùng phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Người dùng cần ứng xử văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa và chịu trách nhiệm về hành vi của mình trên mạng.

Đối với cá nhân, Bộ Quy tắc khuyến khích sử dụng họ tên thật hoặc thương hiệu sở hữu hợp pháp khi tham gia môi trường số.

Người dùng cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin chưa kiểm chứng, chỉ nên chia sẻ thông tin có nguồn gốc rõ ràng, hữu ích.

Đặc biệt, khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có trách nhiệm thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan chức năng. Trường hợp đăng tải cảnh báo tin giả, người dùng phải có dấu hiệu nhận biết rõ ràng bằng hình thức gạch chéo màu đỏ.

Khi thảo luận, phản biện, Bộ Quy tắc yêu cầu thái độ tôn trọng, không sử dụng ngôn từ thô tục, xúc phạm hoặc công kích cá nhân. Tuyệt đối không nói xấu, bôi nhọ tổ chức hay dùng hình ảnh gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, tôn giáo.

Đối với người có ảnh hưởng (KOLs) và chủ các hội nhóm, Bộ Quy tắc yêu cầu sự gương mẫu trong chấp hành pháp luật và thực hiện lối sống lành mạnh.

Những đối tượng này cần đề cao trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, không cổ xúy hành vi trái thuần phong mỹ tục.

Cơ quan báo chí và đơn vị quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật có vai trò cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận và chủ động đấu tranh phản bác tin giả trên không gian mạng.

Thời gian tới, Bộ VH-TT&DL sẽ phối hợp các bộ, ngành phổ biến và giám sát việc triển khai. Đồng thời, Bộ sẽ tổ chức tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có sản phẩm nội dung số tích cực, ý nghĩa cho xã hội.