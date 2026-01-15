Sở VH&TT TP.HCM lưu ý về ứng xử của nghệ sĩ trên mạng xã hội 15/01/2026 16:09

(PLO)- Sở VH&TT TP.HCM lưu ý nghệ sĩ khi hoạt động trên mạng xã hội phải tuân thủ các bộ quy tắc ứng xử, đề cao tính lành mạnh và trách nhiệm.

Chiều 15-1, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử (Sở VH&TT TP.HCM), đã thông tin về việc sử dụng ngôn ngữ, ứng xử trên mạng xã hội của nghệ sĩ liên quan đến một số sự việc ồn ào gần đây.

Về quan điểm xử lý và chế tài, bà Phạm Đắc Mỵ Trân cho biết Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đã được ban hành nhằm tạo điều kiện cho mạng xã hội Việt Nam phát triển lành mạnh, phù hợp với các thông lệ và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử (Sở VH&TT TP.HCM). Ảnh: HẢI NHI

Bộ quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức trong hành vi, ứng xử trên không gian mạng, trong đó nhấn mạnh hai nguyên tắc cốt lõi là “lành mạnh” và “trách nhiệm”.

Theo đó, các nội dung đăng tải phải phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; mọi tổ chức, cá nhân đều phải chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp, truyền đưa. Điều 4 của Bộ quy tắc cũng quy định rõ việc không đăng tải thông tin vi phạm pháp luật, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

Đối với lĩnh vực nghệ thuật, bà Phạm Đắc Mỵ Trân cho hay Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật được ban hành nhằm xác lập các chuẩn mực hành vi, thống nhất nhận thức và hành động, khuyến khích lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực, đề cao cái đẹp, cái thiện, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ.

Cơ quan quản lý kỳ vọng đội ngũ nghệ sĩ bám sát các chuẩn mực này để xây dựng hình ảnh người nghệ sĩ có trách nhiệm, góp phần hình thành đời sống văn hóa lành mạnh.

Hai bộ quy tắc này có mối liên hệ chặt chẽ, bởi nghệ sĩ khi hoạt động trên mạng xã hội cũng phải tuân thủ các quy định chung về ứng xử trên không gian mạng.

Trong Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, các quy định về ứng xử với công chúng và khán giả được nêu rõ, nhấn mạnh yêu cầu ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp, văn minh của người hoạt động nghệ thuật trong mắt công chúng.

Ở góc độ pháp lý, việc cung cấp, lưu trữ và truyền đưa thông tin trên mạng hiện đã được điều chỉnh đầy đủ tại Luật An ninh mạng và các nghị định liên quan về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Theo đó, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình đăng tải, chia sẻ; trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ đó, Sở VH&TT TP.HCM đề nghị những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật không ngừng trau dồi đạo đức, giữ gìn cách ứng xử văn minh, lịch sự với công chúng và khán giả. Theo cơ quan quản lý, khán giả chính là nguồn động lực quan trọng để nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến và thăng hoa trong hoạt động nghệ thuật.