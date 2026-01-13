Nghệ sĩ Kim Cương trở lại sân khấu với 'Lá sầu riêng' 13/01/2026 17:45

(PLO)- Nghệ sĩ Kim Cương tái diễn trích đoạn “Lá sầu riêng” trong chương trình tọa đàm kỷ niệm, đánh dấu lần hiếm hoi bà trở lại sân khấu kịch nói.

Chiều 13-1, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Trung, Chánh Văn phòng Hội Sân khấu TP.HCM, cho biết nghệ sĩ Kim Cương sẽ tái diễn trích đoạn vở kịch kinh điển Lá sầu riêng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 89 của bà.

Theo đó, trích đoạn Lá sầu riêng sẽ được biểu diễn vào ngày 5-2 tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM), trong khuôn khổ tọa đàm với chủ đề Kỳ nữ Kim Cương với kịch nói miền Nam.

Ban đầu do vấn đề sức khỏe, nghệ sĩ Kim Cương không được đề xuất tham gia biểu diễn. Tuy nhiên, bà đã chủ động bày tỏ mong muốn được trở lại sân khấu để nhìn lại chặng đường làm nghề.

Nghệ sĩ Kim Cương (bìa phải). Ảnh: VĂN HÀ

Nghệ sĩ Kim Cương lựa chọn lớp diễn cao trào của tác phẩm, khi nhân vật Sang - con trai bà Diệu nhận ra sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Trong trích đoạn, diễn viên Mai Huỳnh đảm nhận vai ông giáo Hoàng, người tình thời trẻ của bà Diệu; nghệ sĩ Hữu Châu hóa thân thành cậu Năm, đây là vai diễn ông từng thể hiện hơn 40 năm trước khi mới vào đoàn kịch Kim Cương.

NSND Bảy Nam và kỳ nữ Kim Cương. Ảnh: Tư liệu

Lá sầu riêng do Kim Cương sáng tác năm 1963 với bút danh Hoàng Dũng, lấy bối cảnh đầu thế kỷ 20, kể về bà Diệu, người mẹ nghèo mưu sinh bằng nghề mò cua bắt ốc, nuôi con trai Sang khôn lớn.

Khi Sang trở thành bác sĩ và yêu con gái một gia đình giàu có, lo sợ không môn đăng hộ đối, anh nói dối về thân thế của mình. Vì thương con, bà Diệu chấp nhận nhận mình là vú nuôi. Nghệ sĩ Kim Cương được xem là người có công khởi xướng thoại kịch miền Nam, tạo nên dấu ấn Nam Bộ đặc trưng và ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này.

Được biết, sự kiện do Sở VH&TT TP.HCM phối hợp cùng Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức. Phần dàn dựng các tiết mục do đạo diễn Thanh Hiệp và Việt Phong thực hiện.