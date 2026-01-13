Nghệ sĩ Kim Cương trở lại sân khấu với 'Lá sầu riêng'

Chiều 13-1, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Trung, Chánh Văn phòng Hội Sân khấu TP.HCM, cho biết nghệ sĩ Kim Cương sẽ tái diễn trích đoạn vở kịch kinh điển Lá sầu riêng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 89 của bà.
Theo đó, trích đoạn Lá sầu riêng sẽ được biểu diễn vào ngày 5-2 tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM), trong khuôn khổ tọa đàm với chủ đề Kỳ nữ Kim Cương với kịch nói miền Nam.
Ban đầu do vấn đề sức khỏe, nghệ sĩ Kim Cương không được đề xuất tham gia biểu diễn. Tuy nhiên, bà đã chủ động bày tỏ mong muốn được trở lại sân khấu để nhìn lại chặng đường làm nghề.
Nghệ sĩ Kim Cương lựa chọn lớp diễn cao trào của tác phẩm, khi nhân vật Sang - con trai bà Diệu nhận ra sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Trong trích đoạn, diễn viên Mai Huỳnh đảm nhận vai ông giáo Hoàng, người tình thời trẻ của bà Diệu; nghệ sĩ Hữu Châu hóa thân thành cậu Năm, đây là vai diễn ông từng thể hiện hơn 40 năm trước khi mới vào đoàn kịch Kim Cương.
Lá sầu riêng do Kim Cương sáng tác năm 1963 với bút danh Hoàng Dũng, lấy bối cảnh đầu thế kỷ 20, kể về bà Diệu, người mẹ nghèo mưu sinh bằng nghề mò cua bắt ốc, nuôi con trai Sang khôn lớn.
Khi Sang trở thành bác sĩ và yêu con gái một gia đình giàu có, lo sợ không môn đăng hộ đối, anh nói dối về thân thế của mình. Vì thương con, bà Diệu chấp nhận nhận mình là vú nuôi. Nghệ sĩ Kim Cương được xem là người có công khởi xướng thoại kịch miền Nam, tạo nên dấu ấn Nam Bộ đặc trưng và ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này.
Được biết, sự kiện do Sở VH&TT TP.HCM phối hợp cùng Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức. Phần dàn dựng các tiết mục do đạo diễn Thanh Hiệp và Việt Phong thực hiện.
Theo kế hoạch, tọa đàm nhằm góp phần xây dựng và phát triển nghệ thuật sân khấu TP.HCM nói chung, sân khấu kịch nói nói riêng theo hướng đậm đà bản sắc dân tộc, tiến bộ, nhân văn; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa bền vững của TP.HCM và cả nước.
Chương trình cũng hướng đến việc phát huy giá trị, tài năng của đội ngũ văn nghệ sĩ sân khấu kịch nói mang bản sắc văn hóa phương Nam; ca ngợi truyền thống tốt đẹp của văn hóa gia đình, vai trò của người phụ nữ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của người dân.
Một nội dung trọng tâm khác của tọa đàm là vinh danh những đóng góp đặc biệt của NSND Kim Cương trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật, trên các vai trò diễn viên, quản lý, đạo diễn và tác giả sân khấu, góp phần tạo nên nét đặc trưng, sắc thái riêng của sân khấu kịch Sài Gòn - TP.HCM và Nam Bộ.