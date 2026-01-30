Phát vé mời 0 đồng cho khán giả xem phim từ 31-1-2026 30/01/2026 15:51

(PLO)- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ phát vé mời 0 đồng cho khán giả xem các bộ phim Tử chiến trên không, Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối.

Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-BVHTTDL ngày 29-1-2026 của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị sản xuất phim tổ chức đợt phim Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Ngọ 2026 trên phạm vi cả nước.

Theo Cục Điện ảnh, đây là hoạt động văn hóa điện ảnh có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc. Đợt phim nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai phim được chiếu trong đợt này.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn, đợt phim góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong nhân dân.

Các bộ phim tham gia đợt phim đều có giá trị tư tưởng, nhân văn và chất lượng nghệ thuật cao.

Qua đó, hoạt động này lan tỏa những giá trị tốt đẹp của điện ảnh cách mạng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Trong khuôn khổ đợt phim, lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 19 giờ ngày 3-2-2026 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, Hà Nội. Bộ phim truyện Thanh âm vượt đại dương do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất được chọn chiếu trong buổi khai mạc.

Tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, chương trình phim phục vụ khán giả trong đợt phim gồm các phim truyện Thanh âm vượt đại dương, Tử chiến trên không, Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối, Chiếc chìa khóa vàng, Mùi cỏ cháy và Thầu Chín ở Xiêm.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ phát vé mời 0 đồng cho khán giả xem các bộ phim trên từ 8 giờ 30 ngày 31-1-2026.

Bên cạnh các suất chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Cục Điện ảnh phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến các bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ Nhân dân trên phạm vi cả nước.

Việc phổ biến phim chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức chiếu phim lưu động, với danh mục phim riêng gồm phim truyện, phim tài liệu khoa học và phim hoạt hình.

Đợt phim diễn ra từ ngày 3-2 đến ngày 22-2-2026 trên phạm vi toàn quốc.