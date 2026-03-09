Ra mắt chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh 09/03/2026 22:48

(PLO)- Chuỗi hoạt động gồm hội thảo khoa học, triển lãm số, phim tài liệu và chương trình nghệ thuật nhằm tôn vinh tư tưởng khai minh của nhà yêu nước Phan Châu Trinh.

Ngày 9-3, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và công bố chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm Ngày mất cụ Phan Châu Trinh (1926-2026).

Đây là bước khởi động chuỗi hoạt động nghiên cứu, triển lãm và nghệ thuật nhằm tôn vinh di sản tư tưởng khai minh của cụ Phan Châu Trinh.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam (Đại học Fulbright Việt Nam), chuỗi hoạt động được xây dựng theo hướng kết nối học thuật với các hình thức tiếp cận đương đại để lan tỏa tư tưởng “Chi bằng học”.

Ông Nguyễn Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam (Đại học Fulbright Việt Nam). Ảnh: BTC

Trong đó, hội thảo khoa học với chủ đề “Phan Châu Trinh và tinh thần ‘Chi bằng học’: Tư tưởng khai minh, giáo dục và phát triển quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại AI” sẽ là diễn đàn để các học giả trao đổi về giá trị tư tưởng của Phan Châu Trinh đối với các vấn đề giáo dục, khai minh và phát triển đất nước.

Bên cạnh các hoạt động học thuật và tư liệu, chương trình nghệ thuật tổng hợp được sân khấu hóa với chủ đề “Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt” sẽ kết hợp ca, múa, nhạc, tọa đàm cùng hình ảnh, tư liệu nhằm truyền tải thông điệp “khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh”.

Song song đó, ban tổ chức thực hiện triển lãm số “Khai minh và đối thoại”, xây dựng theo năm trục đối thoại: với truyền thống khoa bảng, triều đình Huế, chính quyền thực dân, công chúng đương thời và xã hội hiện đại.

Đáng chú ý, bộ phim tài liệu dài khoảng 25-30 phút mang tên “Phan Châu Trinh - Ngọn đuốc khai minh và bản giao hưởng thế kỷ”, tái hiện hành trình hoạt động và tư tưởng cải cách của ông, qua đó làm nổi bật ý nghĩa đương đại của tinh thần “Chi bằng học”.

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cũng ký kết hợp tác với các đơn vị. Ảnh: BTC

Dịp này, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cũng ký kết hợp tác với các đơn vị gồm: Đại học Fulbright Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Phiêu Linh, Công ty TNHH ART STAGE và Công ty TNHH Truyền thông & Sự kiện ART STUDIO.

Theo PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, việc ký kết hợp tác được tổ chức với sự tham dự của các đơn vị liên quan, đặc biệt là sự có mặt của sinh viên nhà trường.

PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Ảnh: BTC

Do đó, PGS.TS Lâm Nhân kỳ vọng việc ký kết không chỉ dừng lại ở văn bản mà sẽ được triển khai bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực trong thời gian tới. Để làm được điều đó, cần có sự phối hợp của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng ban, giảng viên và sinh viên.

Được biết, chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày mất cụ Phan Châu Trinh (1926-2026) dự kiến chính thức diễn ra vào ngày 24-3.