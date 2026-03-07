Lễ hội Việt - Nhật 2026: Góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 07/03/2026 15:44

(PLO)- Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 khai mạc tại TP.HCM với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Ngày 7-3, tại Công viên 23 tháng 9 (phường Bến Thành, TP.HCM), UBND TP.HCM tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 năm 2026 (Japan Vietnam Festival, JVF 11) với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, trẻ em, trái đất, tương lai”.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM giao lưu cùng ông Takebe Tsutomu, Chủ tịch Danh dự Ủy ban điều hành Lễ hội Việt - Nhật phía Nhật Bản. Ảnh: BTC

Tăng cường kết nối

Lễ hội Việt - Nhật không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa thường niên mà còn góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa TP.HCM với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bên trái) cùng ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, tham dự buổi lễ. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết văn hóa giữ vị trí đặc biệt trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

“Nghị quyết số 80 của Trung ương khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh và bền vững; đồng thời, văn hóa và giao lưu nhân dân cũng là cầu nối tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa các dân tộc” - ông Nguyễn Minh Vũ cho hay.

Theo ông Nguyễn Minh Vũ, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp với mức độ tin cậy cao trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, TP.HCM luôn là địa phương tiên phong trong hợp tác với Nhật Bản, thu hút nhiều vốn đầu tư và diễn ra nhiều hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, nhân dân giữa hai nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Việt Nam giao bày tỏ tin tưởng với sức trẻ, sự năng động và các cơ chế, chính sách đặc thù từ Trung ương, TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và là trung tâm kết nối quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Ở góc nhìn từ phía Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao SHIMADA Tomoaki cho rằng Lễ hội Việt - Nhật là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước qua nhiều thế hệ, đồng thời là nền tảng quan trọng để kết nối người dân hai nước hướng tới tương lai.

Thứ trưởng SHIMADA Tomoaki cũng nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hoa anh đào và hoa sen: Biểu tượng gắn kết Việt Nam - Nhật Bản

Cũng tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết từ một hoạt động giao lưu văn hóa ban đầu, Lễ hội Việt - Nhật đã dần phát triển thành không gian kết nối đa lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: BTC

Ông Võ Văn Minh cho biết Lễ hội Việt - Nhật năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi bước sang thập niên phát triển thứ hai, đồng thời là lần đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh TP.HCM mới sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Điều này mở ra chặng đường mới với nhiều kỳ vọng hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia, trong đó Nhật Bản tiếp tục là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Đại diện phía Nhật Bản, ông Takebe Tsutomu, Chủ tịch Danh dự Ủy ban điều hành Lễ hội Việt - Nhật phía Nhật Bản, cho biết thành công của Lễ hội Việt - Nhật có được nhờ sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ hai nước Việt Nam - Nhật Bản, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị hai nước, chính quyền TP.HCM cùng nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Takebe Tsutomu, Chủ tịch Danh dự Ủy ban điều hành Lễ hội Việt - Nhật phía Nhật Bản. Ảnh: HẢI NHI

Ông Takebe Tsutomu cho rằng qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Việt - Nhật không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa mà còn trở thành không gian kết nối con người và doanh nghiệp hai nước. Ông ví quan hệ Việt Nam - Nhật Bản như sự kết hợp giữa hoa anh đào và hoa sen. Đây là hai biểu tượng văn hóa đại diện cho những giá trị chung như tinh thần cần cù, tình yêu gia đình và khát vọng hòa bình.

Nhiều hoạt động diễn ra tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, Ban Tổ chức Lễ hội phía Nhật Bản đã trao tặng 9 chiếc xe lăn đến đại diện phía TP. Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, không khí tại Công viên bờ sông Sài Gòn (đường N12, phường An Khánh, TP.HCM) trở nên sôi động khi lãnh đạo TP.HCM và đại diện ngoại giao Nhật Bản tham gia chương trình “Đạp xe hữu nghị”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 (JVF 11), nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và mở màn cho chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra trong hai ngày 7 và 8-3. Không khí sôi động tại chương trình “Đạp xe hữu nghị”. Ảnh: BTC Tại sự kiện, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết đạp xe là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần bền bỉ, gắn kết và góp phần bảo vệ môi trường. Theo bà, mỗi vòng quay bánh xe không chỉ là hành trình thể thao mà còn góp phần bồi đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: BTC Sau phần chụp ảnh lưu niệm, các đại biểu tham gia hành trình đạp xe dài khoảng 3,5 km qua các tuyến đường N12, Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch.