Không khí 'Tết thứ hai' tại Lễ hội Làm Chay ở Tây Ninh 02/03/2026 18:53

Những ngày sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại xã Tầm Vu và các xã lân cận ở tỉnh Tây Ninh lại trở nên rộn ràng, nhộn nhịp khi người dân khẩn trương chuẩn bị cho Lễ hội Làm Chay diễn ra vào 14, 15 và 16 tháng Giêng âm lịch. Với nhiều người dân địa phương, đây được xem như “cái Tết thứ hai” trong năm.

Từ ngày 24-1 ( mùng 8 tết), công tác lễ hội Làm chay chuẩn bị chính thức khởi động có cái Tết thứ 2 tại Tầm Vu. Ảnh: HUỲNH DU

Ghi nhận tại Tầm Vu ngày 2-3, công tác tuyên truyền, trang trí tại các địa điểm tổ chức lễ hội cơ bản hoàn tất. Tại Đình Tân Xuân và nơi diễn ra các nghi thức chính đã được chỉnh trang khang trang, xe hoa được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ du khách thập phương.

Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Làm Chay đang gấp rút thực hiện. Ảnh: HUỲNH DU

Lễ hội Làm Chay được tổ chức thường niên nhằm cúng tế các nghĩa sĩ trận vong trong phong trào yêu nước chống Pháp vào nửa cuối thế kỷ XIX. Lễ hội diễn ra tại Đình Tân Xuân, Chùa Linh Phước, Chùa Ông và khu vực chợ Tầm Vu, mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đồng thời tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Công tác tuyên truyền, trang trí đình, chùa nơi diễn ra lễ hội, xe hoa đã được các đội hoàn thiện, sẵn sàng cho Lễ hội Làm Chay.

Năm nay, lễ hội được tổ chức trở lại từ ngày 3 đến 5-2 (tức 14, 15, 16 tháng Giêng âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú. Phần hội có múa lân, chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống.

Năm nay, linh vật ngựa là biểu tượng của Lễ hội Làm Chay. Những mô hình rồng đã được các đội hoa đăng, xe hoa tất bật tạo hình kỳ công.

Phần lễ gồm nghi thức đề phan liệt sĩ; diễu hành xe hoa; thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ; thỉnh cỗ bánh từ các nơi phụng cúng; thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ lên giàn; chiêu u đường sông; đốt ông tiêu… Các nghi thức được chuẩn bị bài bản, đảm bảo tính trang nghiêm và đúng truyền thống.

Linh vật rùa khổng lồ của đội hoa đăng đang được trang trí tạo bằng chất liệu xốp bên trong, giấy dầu bên ngoài. Ảnh: HUỲNH DU

Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, Lễ hội Làm Chay còn góp phần bảo tồn, phục dựng và phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của người dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An cũ – nơi lễ hội đã tồn tại và duy trì suốt hàng chục năm qua. Thông qua lễ hội, các giá trị di sản được quảng bá rộng rãi, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Người dân tất bật làm đèn hoa đăng để thả trên sông trong Lễ hội Làm Chay. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh đó, lễ hội còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân và du khách khi đến với khu di tích, tạo không gian văn hóa cộng đồng đậm đà truyền thống. Trong không khí rộn ràng đầu xuân, Tầm Vu đang sẵn sàng đón chờ một mùa Lễ hội Làm Chay trang trọng, ý nghĩa và giàu bản sắc.