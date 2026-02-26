Khai hội Xuân Yên Tử 2026 26/02/2026 14:13

(PLO)- Hàng nghìn đại biểu, du khách đến với Yên Tử trong ngày khai hội Xuân Yên Tử 2026, mở màn màn cho chuỗi hoạt động, sự kiện tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Ngày 26-2, Hội Xuân Yên Tử 2026 chính thức được khai hội, mở màn cho chuỗi hoạt động, sự kiện tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và các hoạt động thu hút, kích cầu du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai hội, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Hội Xuân Yên Tử là nét đẹp văn hóa truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại lễ khai hội. Ảnh: MH

“Đây không chỉ là nghi lễ mở đầu cho một mùa lễ hội, mà còn là sự khởi động cho một năm phát huy mạnh mẽ giá trị của khu di tích, khẳng định vị thế và tầm vóc của Yên Tử trên bản đồ Di sản văn hóa của nhân loại; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức, quản lý và bảo tồn, gìn giữ đời sống tâm linh, tín ngưỡng và không gian văn hoá di sản; phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản Yên Tử” – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Ông Khắng cho biết, Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 là sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tầm vóc của Di sản thế giới. Trong suốt mùa lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức như: triển lãm trưng bày cổ vật nhà Trần và các tư liệu quý về Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam; Hội chợ OCOP, đặc sản địa phương; các hoạt động "Xuân di sản - Tết làng Nương" với các trò chơi dân gian; đặc biệt là Chương trình nghệ thuật tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa Yên Tử, tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tôn vinh giá trị truyền thống, lan tỏa sâu rộng.

Các hoạt động tại lễ khai hội. Ảnh: DQ

Đặc biệt, nhằm tri ân nhân dân và du khách đã đồng hành trong quá trình đưa Yên Tử trở thành Di sản văn hóa thế giới, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết, quyết nghị miễn 100% vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân và du khách trong nước và quốc tế có những trải nghiệm trang nghiêm, trọn vẹn những giá trị đặc sắc của Di sản.

Nhân dịp khai hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị mỗi người dân, mỗi phật tử và du khách hãy tham gia lễ hội với tinh thần văn minh, tôn trọng không gian thiêng liêng của Di sản; chung tay giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Quảng Ninh - nghĩa tình, hiếu khách.

Trời mưa nhẹ trong ngày khai hội nhưng vẫn có hàng nghìn tăng ni, phật tử, nhân dân và khách du lịch hành hương về Yên Tử. Ảnh: DQ

Lễ khai hội Xuân Yên Tử là hoạt động văn hóa thường niên mở màn cho 3 tháng hội xuân, nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích danh thắng Yên Tử. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh của Yên Tử tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Năm nay, Lễ khai hội Xuân Yên Tử truyền thống được tổ chức theo hướng trang trọng, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, mang đậm bản sắc của dân tộc.

Ngay trong ngày khai hội, đã có rất hàng nghìn tăng ni, phật tử, nhân dân và khách du lịch hành hương về Yên Tử. Đây là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất khu vực phía Bắc, thu hút hàng vạn tăng ni, phật tử và du khách về với vùng đất Phật linh thiêng để chiêm bái, vãn cảnh.