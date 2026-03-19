Đưa hai Thánh giá mạ vàng lên đỉnh tháp kẽm Nhà thờ Đức Bà 19/03/2026 10:06

(PLO)- Hai thánh giá mạ vàng được đặt lên đỉnh tháp kẽm Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn vào sáng nay, 19-3.

Đưa hai thánh giá lên đỉnh tháp kẽm Nhà thờ Đức Bà.

Lúc 9 giờ sáng 19-3, sau khi được làm phép, hai cây thánh giá mạ vàng mới đã được đặt lên đỉnh tháp kẽm của Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn.

Mỗi cây thánh giá mới chiều cao 3,73m, bề ngang 1,85m, nặng khoảng 400kg.

Đây là một cột mốc quan trọng, khép lại giai đoạn trùng tu 2 tháp chuông và 2 tháp kẽm đầy thử thách thời gian qua.

Được biết, hai thánh giá này được đặt phục dựng theo đúng nguyên bản của hai chiếc cũ đã đặt trên đỉnh tháp kẽm từ năm 1894, do tập đoàn Monument tại Ingelmunster (Bỉ) chế tác. Điểm đặc biệt nằm ở lớp vàng lá siêu mỏng được dát lên bề mặt, do công ty Giusto Manetti ở Ý cung cấp.

Sau khi hoàn thành chế tác tại Bỉ, hai thánh giá được vận chuyển bằng đường biển trong 5 tháng và về đến nhà thờ vào ngày 18-10-2025.

Thánh giá được tháo dỡ khỏi tháp chuông Nhà thờ Đức Bà, cẩu xuống ngày 6-3-2023. Ảnh: Tổng giáo phận Sài Gòn

Trước khi được đưa lên đỉnh tháp, hai thánh giá được làm phép vào ngày 8-12-2025. Từ đó đến nay, hai thánh giá được trưng bày trong lớp kính bảo vệ bên trong nhà thờ để người dân và du khách chiêm ngưỡng trước khi đưa lên vị trí cao nhất.

Theo Tổng giáo phận Sài Gòn, tại lễ làm phép, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nhấn mạnh: “Thánh giá là biểu tượng của Kitô giáo, là biểu tượng tình thương cứu độ của Chúa cho chúng ta. Thánh giá là biểu tượng của ngôi nhà thờ này. Sau khi được làm phép, nếu Chúa cho bình an, hai cây thánh giá mới sẽ có thể đứng trên tháp hàng trăm năm nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa về một chặng đường đã qua”.



Nhà thờ Đức Bà xây năm 1877, hoàn thành sau ba năm theo thiết kế của kiến trúc sư J. Bourard; được Vatican phong hàng Tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959. Công trình cao 60,5 m, gồm tháp kẽm 26 m và tháp chuông 11 m.

Sau hơn 130 năm sử dụng, nhiều hạng mục xuống cấp nên nhà thờ được trùng tu từ năm 2017.