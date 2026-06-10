Phim 'Lửa trắng': Phản ánh chân thực cuộc chiến khốc liệt chống ma túy 10/06/2026 18:29

(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.

Chiều 10-6, bộ phim Lửa trắng do Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất đã chính thức ra mắt tại Hà Nội.

Thuộc dòng phim chính luận giàu tính thời sự, Lửa trắng khai thác đề tài đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong bối cảnh các loại ma túy mới ngày càng len lỏi vào đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, cho biết trong công tác phòng, chống ma túy, lực lượng chức năng luôn xác định phòng ngừa xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự tham gia của toàn xã hội và mỗi người dân.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VT.

Theo ông Tuấn, có nhiều giải pháp để thực hiện phòng ngừa xã hội, trong đó công tác truyền thông, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao nhận thức và tránh xa hiểm họa ma túy là một trong những giải pháp rất quan trọng.

Ông Nguyễn Đức Tuấn cho biết bộ phim đã phần nào phác họa được thực tế cuộc chiến đầy hiểm nguy mà lực lượng phòng, chống ma túy đang trực tiếp đối mặt. Theo ông, tội phạm ma túy hiện nay ngày càng manh động, thường núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng công nghệ cao để hoạt động và sử dụng vũ khí 'nóng' nhằm chống trả lực lượng chức năng.

Tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, cho rằng bộ phim cần phản ánh chân thực cuộc chiến đấu với tội phạm ma túy đang diễn ra hiện nay.

Theo ông, tác phẩm phải làm nổi bật được những phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này, đồng thời khắc họa chân thực những khó khăn, gian khổ của lực lượng công an trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nhấn mạnh: "Phải phản ánh được phương thức, thủ đoạn, tội ác của tội phạm ma túy, đồng thời phản ánh được cuộc chiến đấu của lực lượng công an nói chung và cảnh sát chống ma túy nói riêng. Phải phản ánh được cái chân thật ấy, không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế."

Lửa trắng được thực hiện với sự phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an. Ngay từ giai đoạn xây dựng kịch bản, các chuyên gia của Cục đã tham gia cố vấn chuyên môn, nghiệp vụ và thẩm định nội dung nhằm bảo đảm tính chính xác trong từng chi tiết.

Theo ê-kíp sản xuất, lực lượng C04 còn hỗ trợ về nhân lực, khí tài và trang thiết bị chuyên dụng, giúp nhiều đại cảnh trong phim trở nên chân thực và sống động hơn.

Phim mở ra câu chuyện về một thế giới ngầm, nơi những loại ma túy mới len lỏi vào đời sống giới trẻ thông qua các cuộc vui tưởng như vô hại, những buổi tiệc tùng, livestream, hào quang giải trí và khát vọng nổi tiếng.

Từ những dấu vết tưởng chừng rời rạc liên quan đến loại ma túy mới mang tên "Bụi Trắng", lực lượng C04 từng bước lần ra mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động nhiều tầng nấc, được che giấu dưới những vỏ bọc tưởng như hợp pháp.

Hình ảnh trong phim 'Lửa trắng". Ảnh: VFC.

Đối diện với sự tinh vi và manh động của các đường dây ma túy là những chiến sĩ cảnh sát phải chiến đấu không chỉ bằng nghiệp vụ, lòng dũng cảm mà còn bằng bản lĩnh, trí tuệ và khả năng chịu đựng áp lực lớn.

Bối cảnh phim diễn ra tại tỉnh Sơn Hải, nơi Mai - một cô gái nghèo mang nhiều uẩn khúc về thân phận - bất ngờ bị cuốn vào thế giới của Lão Công, một ông trùm ma túy đa nghi, tàn nhẫn và đầy mưu mô.

Xung quanh Mai là hàng loạt nhân vật phức tạp như Cương "đen", kẻ đầy tham vọng; Lê Trường, cánh tay phải máu lạnh của Lan; hay Lan, bà trùm bí ẩn vừa quyền lực vừa chất chứa nhiều tổn thương sâu kín.

Thông qua những màn đấu trí căng thẳng, những cú lật mở bất ngờ cùng các mối quan hệ đan xen giữa tình thân, tham vọng, phản bội và tội ác, bộ phim đưa khán giả bước vào cuộc chiến sinh tử, nơi mỗi lựa chọn đều phải trả giá và mỗi niềm tin đều có thể trở thành cái bẫy.

Không xây dựng cuộc chiến chống ma túy theo mô-típ đối đầu đơn thuần giữa chính nghĩa và tội ác, Lửa trắng khắc họa các nhân vật với nhiều lớp tính cách, động cơ và những "vết thương" riêng.

Người đứng về phía công lý cũng phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, trong khi những kẻ phạm tội không chỉ được nhìn nhận qua sự tàn nhẫn mà còn có những góc khuất riêng.

Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Việt Hoa, Bảo Anh, Thu Quỳnh, NSƯT Hồ Phong, Duy Hưng, Mạnh Cường, Trương Hoàng, Cù Thị Trà cùng các nghệ sĩ Phú Kiên, Tuấn Cường, Dũng Nam, Đức Hùng...

Lửa trắng sẽ lên sóng trong tháng 6-2026 vào lúc 20 giờ các ngày thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần trên VTV3, sau khi phim Lời hứa đầu tiên kết thúc.