TP.HCM thí điểm quảng bá ẩm thực đô thị trên nền tảng TikTok tại 3 phường trung tâm 09/06/2026 17:14

Ngày 9-6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về triển khai kế hoạch quảng bá ẩm thực đô thị trên nền tảng TikTok, nhằm đẩy mạnh giới thiệu hình ảnh văn hóa, ẩm thực đặc trưng của thành phố.

Buổi làm việc do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì.

Quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok

Theo kế hoạch, chương trình “Chạm Sài Gòn - Ký ức đô thị” sẽ được thí điểm triển khai tại các phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn, hướng đến việc quảng bá các giá trị văn hóa, di sản và ẩm thực đặc trưng của TP.HCM trên các nền tảng số.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết TP đang triển khai ứng dụng truyền thông đa nền tảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp giữa báo chí truyền thống và mạng xã hội.

Việc quảng bá cần bắt đầu từ các giá trị đặc trưng như văn hóa, di sản, ẩm thực nhằm lan tỏa hình ảnh địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế, đặc biệt là thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: HẢI NHI

Chương trình “Chạm Sài Gòn - Ký ức đô thị” sẽ tập trung khai thác các giá trị đặc trưng của TP.HCM, trong đó ẩm thực gắn với văn hóa và di sản đô thị là điểm nhấn. Thành phố sẽ hỗ trợ các địa phương tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông đa nền tảng, đồng thời xây dựng lực lượng tại chỗ, phát huy các cá nhân tiêu biểu trở thành “đại sứ truyền thông”.

Trước mắt, chương trình được đề xuất thí điểm tại ba phường trung tâm. Các hoạt động livestream, quảng bá phải xuất phát từ thực tiễn, do địa phương đề xuất nội dung, địa điểm phù hợp với bản sắc; gắn với di tích, không gian văn hóa và cơ sở ẩm thực tiêu biểu, tránh áp đặt.

Ông Hồi lưu ý, do hoạt động tổ chức trực tiếp tại hiện trường, cần đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn; tăng cường phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương. Các đơn vị phải chuẩn bị kỹ điều kiện tổ chức tại không gian công cộng để hạn chế rủi ro.

Đại diện Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam cho biết đơn vị phối hợp triển khai thí điểm “Chạm Sài Gòn - Ký ức đô thị” tại các phường Bến Thành, Chợ Lớn và Sài Gòn, tập trung sản xuất video ngắn kết hợp livestream để quảng bá văn hóa, di sản, ẩm thực và truyền thông chính sách.

Chương trình được xây dựng từ thực tế sau khi tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của các xã, phường trên không gian số còn hạn chế, chưa phản ánh đầy đủ đặc trưng về địa giới, văn hóa, di sản và ẩm thực.

TikTok Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và người dân để triển khai chương trình hiệu quả.

Góp ý kế hoạch quảng bá đô thị qua mạng xã hội

Tại buổi làm việc, đại diện phường Sài Gòn cho rằng việc triển khai livestream trên TikTok cần được xem xét kỹ về quy mô, tính chất và thẩm quyền. Hoạt động phát trực tiếp tại nhiều địa điểm công cộng, đặc biệt ở khu vực trung tâm, cần được đánh giá toàn diện về tác động đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Địa phương kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, cho ý kiến đối với từng nội dung trước khi triển khai; đồng thời cân nhắc phương án phù hợp do chương trình dự kiến tổ chức vào thời điểm có nhiều sự kiện lớn.

Về quản lý, phường Sài Gòn cho biết việc mở rộng kênh truyền thông cần có sự thống nhất của hệ thống chính trị; hoạt động livestream phải thực hiện đầy đủ thủ tục xin phép, phối hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt là công an địa phương, và bảo đảm an toàn thông tin, hình ảnh người dân.

Đại diện phường Sài Gòn góp ý tại buổi làm việc. Ảnh: HẢI NHI

Địa phương cũng lưu ý cần có cơ chế hỗ trợ về nhân sự, nội dung và kinh phí do lực lượng hiện còn hạn chế.

Đồng quan điểm, đại diện phường Bến Thành bày tỏ ủng hộ chủ trương quảng bá văn hóa - du lịch, song nhấn mạnh việc triển khai cần có sự phối hợp, thống nhất giữa các bên.

Đối với chương trình livestream dự kiến tổ chức ngày 27-6, phường Bến Thành đề nghị làm rõ kịch bản nội dung, điểm đến, câu chuyện văn hóa - ẩm thực; bảo đảm đội ngũ tham gia có kiến thức chuyên môn, đồng thời xây dựng phương án cụ thể về cấp phép, số lượng người tham gia và bảo đảm an ninh trật tự.

Địa phương cũng đề nghị đơn vị tổ chức chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ và chia sẻ tư liệu để phục vụ công tác truyền thông.

Từ đó, các địa phương kiến nghị tiếp tục làm rõ cơ chế phối hợp, hỗ trợ và nguồn lực nhằm bảo đảm chương trình triển khai hiệu quả, đúng quy định.