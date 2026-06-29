Đại diện Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 tại Việt Nam 29/06/2026 06:07

Tối 28-6, đêm chung kết Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, sau một tuần với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và trải nghiệm di sản tại Việt Nam.

Hai mươi đại diện đến từ Bangladesh, Cambodia, China, Czech Republic, Finland, Georgia, Honduras, Hong Kong, India, Japan, Mexico, Mongolia, Morocco, Myanmar, Philippines, Russia, Thailand, Ukraine, United States of America (USA) và Việt Nam tham gia tranh tài.

Kết quả, đại diện Myanmar Soe Myintzu Lwin vượt qua 19 thí sinh để đăng quang Miss Multicultural World 2026. Cô đồng thời giành giải phụ Người đẹp có hình thể đẹp nhất (Best Body).

Đại diện Myanmar Soe Myintzu Lwin vượt qua 19 thí sinh để đăng quang Miss Multicultural World 2026. Ảnh: BTC.

Soe Myintzu Lwin sinh ngày 23-11-2003, nặng 49 kg. Cô tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế & Marketing Thời trang tại Đại học Sunderland (MDIS), Singapore giai đoạn 2022-2025. Hiện cô là nhà thiết kế thời trang và tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ.

Tại phần thi ứng xử, trước câu hỏi của Ban giám khảo: “Nếu được dùng danh hiệu Miss Multicultural World để khởi xướng một dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu, bạn sẽ chọn vấn đề gì và vì sao?”, Soe Myintzu Lwin cho biết nếu trở thành Miss Multicultural World 2026, cô sẽ khởi xướng dự án toàn cầu mang tên “Kết nối Văn hóa”, nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa thông qua giáo dục, các chương trình giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng.

Á hậu 1 thuộc về Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras), Á hậu 2 là Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam), Á hậu 3 là Kylah Grace Giganto (Philippines) và Á hậu 4 là Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ). Ảnh: BTC.

Cô cho rằng nhiều xung đột trên thế giới bắt nguồn từ sự hiểu lầm, định kiến và nỗi sợ hãi trước những khác biệt; đồng thời mong muốn hợp tác với các trường học, tổ chức cộng đồng và các đối tác quốc tế để khuyến khích các bạn trẻ từ nhiều quốc gia chia sẻ câu chuyện của mình, tự hào về bản sắc văn hóa và cùng nhau thực hiện những dự án ý nghĩa.

Theo kết quả cuộc thi, Á hậu 1 thuộc về Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras), Á hậu 2 là Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam), Á hậu 3 là Kylah Grace Giganto (Philippines) và Á hậu 4 là Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ).