Nữ sinh 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 06/04/2026 07:20

(PLO)- Vượt qua 19 thí sinh, Nguyễn Trần Hà Linh (Ninh Bình) đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 5-4.

Tối 5-4, đêm chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, khép lại hành trình tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp tri thức và bản sắc văn hóa Việt.

Vượt qua 19 thí sinh trong đêm thi quyết định, Nguyễn Trần Hà Linh, đến từ Ninh Bình, đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Tân hoa hậu sinh năm 2008, cao 1,76 m, hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục (Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội). Hà Linh cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi.

Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Nguyễn Trần Hà Linh gây chú ý bởi phong thái tự tin, khả năng giao tiếp tốt cùng nền tảng học tập nổi bật. Dù còn đang học THPT, cô được đánh giá có sự chững chạc, tư duy rõ ràng và tinh thần cầu tiến.

Trong phần thi ứng xử, Hà Linh nhận được câu hỏi: “Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, làm thế nào để người trẻ vẫn trân trọng và gìn giữ văn hóa truyền thống?”.

Người đẹp cho rằng người trẻ hoàn toàn có thể vừa hội nhập vừa gìn giữ bản sắc dân tộc nếu có ý thức và niềm tự hào về cội nguồn. Theo Hà Linh, thế hệ trẻ có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu lịch sử, mặc trang phục truyền thống, tham gia các lễ hội và lan tỏa giá trị đẹp trên mạng xã hội.

“Giữ gìn văn hóa không phải là quay về quá khứ, mà là mang giá trị truyền thống bước cùng tương lai”, phần trả lời của Hà Linh nhận được sự tán thưởng từ ban giám khảo.

Ngoài ngôi vị cao nhất, cuộc thi còn trao danh hiệu Á hậu 1 cho Nguyễn Thị Thu Trúc, Á hậu 2 Nguyễn Hồng Hải Vân, Á hậu 3 Trịnh Thị Huệ và Á hậu 4 Lưu Tố Uyên.

Tân Hoa hậu và các Á Hậu. Ảnh: BTC.

Ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ. Trong đó, Nguyễn Hồng Hải Vân giành danh hiệu Người đẹp Tri thức; Nguyễn Lê Phương Linh là Người đẹp Hình thể; Lưu Tố Uyên nhận giải Người đẹp Tài năng; Nguyễn Thị Thu Trúc là Người đẹp Trình diễn; Phạm Thị Hường được trao giải Người đẹp có gương mặt khả ái. Riêng Nguyễn Trần Hà Linh giành thêm danh hiệu Người đẹp truyền thông.

Không chỉ nổi bật ở nhan sắc, tân hoa hậu còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng chú ý. Hà Linh từng nhận học bổng Người tiên phong của Swinburne University of Technology; đạt giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn ngữ văn; giải Nhì cuộc thi Lắng đọng HOLA. Cô cũng tham gia nhiều sân chơi học thuật như Olympic ngữ văn, thi toán trên mạng và các kỳ thi học sinh giỏi môn địa lý.

Bên cạnh đó, Hà Linh là cán bộ lớp xuất sắc, từng giữ vai trò Đại đội phó Đại đội 1 trong năm học 2023-2024 và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi HES’s Beauty 2025.

Sau cuộc thi, Nguyễn Trần Hà Linh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2026 vào tháng 6. Trong khi đó, Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Trúc sẽ tham dự Miss Eco International 2026 tại Ai Cập vào tháng 5.