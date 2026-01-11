Nguyễn Phương Linh đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 11/01/2026 07:38

(PLO)- Thí sinh Nguyễn Phương Linh (Hà Nội) đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 với phần ứng xử song ngữ Việt – Anh.

Tối 10-1, tại Trung tâm Sân Quần (Sa Pa, tỉnh Lào Cai), đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 với chủ đề Việt Nam bừng sáng đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo khán giả, nghệ sĩ và đại diện ban tổ chức.

Đêm chung kết mở màn bằng tiết mục đồng diễn trống Thanh âm đất trời, kết hợp hiệu ứng sân khấu hiện đại, tái hiện một Việt Nam giàu truyền thống, mạnh mẽ và khát vọng vươn xa.

Đêm chung kết mở màn bằng tiết mục đồng diễn trống 'Thanh âm đất trời'. Ảnh: VŨ TOÀN.

Các thí sinh lần lượt trải qua bốn phần thi gồm trình diễn trang phục áo dài với bộ sưu tập Bách hoa an hòa của nhà thiết kế Lan Hương, trình diễn bikini trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Hương Điệp, trình diễn trang phục dạ hội và phần thi ứng xử dành cho top 5.

Top 5 chung cuộc gồm Nguyễn Phương Linh (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Yến Thi (Đồng Tháp), Trần Mỹ Lan (Thái Nguyên), Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân (Hải Phòng) và Nguyễn Nhật Linh (Hà Nội).

Các thí sinh cùng trả lời câu hỏi xoay quanh hình ảnh, con người Việt Nam trong mắt du khách quốc tế và cách lan tỏa những giá trị đó nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Với phần trả lời song ngữ Việt – Anh, Nguyễn Phương Linh đã thuyết phục ban giám khảo để giành ngôi vị cao nhất.

Chia sẻ trong đêm chung kết, Phương Linh cho biết cô mong muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế không chỉ những danh thắng nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, ruộng bậc thang Sa Pa mà còn là nụ cười ấm áp, sự chân thành và mến khách của người phụ nữ Việt Nam.

Theo Phương Linh, đằng sau vẻ dịu dàng ấy là sức mạnh, sự hy sinh của những bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người phụ nữ sẵn sàng cống hiến cho gia đình, đất nước.

Các thí sinh trình diễn trang phục bikini. Ảnh: VŨ TOÀN.

Cô bày tỏ mong muốn được dám mơ lớn, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam bừng sáng khi người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng.

Nguyễn Phương Linh sinh năm 2002, quê Hà Nội, hiện là học viên cao học ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong thời gian tham gia cuộc thi, cô vẫn duy trì việc học trực tuyến và cho biết luôn cố gắng sắp xếp để không ảnh hưởng đến tiến độ học tập.

Phương Linh cao 1,71 m, số đo ba vòng 83-62-94 cm, được đánh giá cao nhờ gương mặt khả ái, kỹ năng trình diễn và phong thái tự tin.

Người đẹp cho rằng mỗi chuyến đi không chỉ là trải nghiệm mà còn là trách nhiệm, mong muốn du lịch Việt Nam không chỉ đẹp ở hiện tại mà còn đáng nhớ trong tương lai.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Mỹ Lan, quê Thái Nguyên, sinh viên ngành Dược, Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh. Á hậu 2 là Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân, quê Hải Phòng, cử nhân ngành Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngoài các danh hiệu chính, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ. Trong đó, danh hiệu Người đẹp tài năng thuộc về Nguyễn Nhật Linh (Hà Nội), Người đẹp hình thể là Đặng Nhật Thảo (Lào Cai), Người đẹp thân thiện được trao cho Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân, Người đẹp truyền thông và Người đẹp được yêu thích nhất cùng thuộc về Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên).

Các giải thưởng khác gồm Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp áo dài Việt Nam, Người đẹp thời trang dạ hội, Người đẹp thời trang và Người đẹp có làn da đẹp.

Thí sinh đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 nhận tổng giá trị giải thưởng tiền mặt và hiện vật tương đương 300 triệu đồng cùng chuyến tham quan, giao lưu văn hóa tại Pháp, Italy và Thụy Sĩ.

Thí sinh Nguyễn Phương Linh (Hà Nội) đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 với phần ứng xử song ngữ Việt – Anh. Ảnh: VŨ TOÀN.

Á hậu 1 nhận giải thưởng trị giá 250 triệu đồng, Á hậu 2 nhận giải thưởng trị giá 150 triệu đồng.

Cũng trong đêm chung kết, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 Phạm Thị Ngọc Quỳnh cùng Á hậu 1 Huỳnh Kim Anh và Á hậu 2 Lê Thị Ánh Tuyết đã có màn final walk, chính thức khép lại nhiệm kỳ.

Chia sẻ trong khoảnh khắc này, Phạm Ngọc Quỳnh cho biết cô xem đây là dấu mốc kết thúc một chương rực rỡ để bước sang hành trình mới trưởng thành hơn.

Nhận xét về cuộc thi, giám khảo Jennifer Phạm cho biết ban giám khảo đã lựa chọn được gương mặt xứng đáng sau hành trình tuyển chọn với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Giám khảo NSƯT Việt Anh đánh giá chất lượng thí sinh năm nay đồng đều, cho rằng mỗi thí sinh đều có thể trở thành một đại sứ du lịch trong tương lai.